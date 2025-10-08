以哈衝突2年了...以色列區域威脅減弱 國際上卻更加孤立

華爾街日報六日報導，經歷兩年的加薩戰爭後，以色列憑藉軍事勝利成為區域霸權，政治上卻日益孤立，並面臨失去長期以來西方支持的風險，這些支持對以國生存極其重要。

兩年來，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯與黎巴嫩真主黨多名領袖已遭以色列斬首，敘利亞阿塞德政權垮台，伊朗的軍事領導層、飛彈與核計畫受重創，以色列在中東的對手全遭重挫。但曾擔任多名以色列總理顧問、現為大西洋理事會研究員的利普納卻說，「相較於兩年前，以色列在區域面臨的威脅減弱，卻在國際上進退兩難，長期趨勢對以國不利」。

對以色列的怒火已由穆斯林世界擴散至歐洲並日益蔓延至美國。美國民主黨大部分成員與愈來愈多的「讓美國再次偉大」成員，如今反對美國援助以色列。美國總統川普依舊支持以色列，但以國的孤立，讓川普得以借力阻止以色列併吞約旦河西岸，迫使以國總理內唐亞胡為襲擊卡達致歉，也讓以國默認川普的廿點和平計畫。

與全球昔日盟友的疏離，不僅持續削弱內唐亞胡與其繼任者的地位，也損害以色列建國計畫的長期可行性。

如今從美國大學校園到歐洲高中，聲援巴勒斯坦與對猶太復國主義的敵意，已成為新世代政治標記。

國際危機組織以色列分析家桑尚說，「未來幾年內承擔後果的將是一般猶太人與以色列民眾，而非軍人或政治人物」。

加薩戰爭初期，不少人同情以色列。但兩年來，加薩六萬七千多人喪生，超過九成房舍被毀，九成五民眾流離失所，聯合國調查稱加薩的死亡與毀滅已構成種族滅絕。

席捲西方各國的反以色列抗議，固然帶著反猶太主義與伊斯蘭激進主義元素，但主要源自對巴人遭遇的憤怒，以及不滿西方支持以國。歐盟前外交政策資深顧問、義大利國際事務研究所主任托奇說，「以色列做過頭是因為西方縱容，它的朋友其實不是朋友，因為沒有阻止以色列長期自取滅亡」。

雖然以色列的全球地位確實受損，但「保衛民主基金會」執行董事薛哲說，「這不是永久性的。當戰爭結束，焦點會轉移，人們或多或少會恢復常態」。

另有觀點說，至少短期內以國全球地位不太可能恢復正常，特別是內唐亞胡持續掌權下。曾在美國拜登政府擔任主管中東事務國防部副助理部長的夏皮洛說，「首先得結束戰爭，且有新領導人」。