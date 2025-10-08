以色列、哈瑪斯間接談判 川普：哈瑪斯做出重要讓步

二○二三年十月七日爆發的以哈戰爭迄今屆滿兩年，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯六日晚間在埃及就停火與交換人質舉行間接談判，預計將持續數日。美國總統川普說，哈瑪斯「做出重要讓步」，但似乎在解除武裝一事仍然未能達成共識。

哈瑪斯兩年前的襲擊造成以色列約一千二百人死亡，二五一人被劫持為人質，其中四十七人至今仍在加薩。以色列軍方表示，這些人質當中有廿五人已確認死亡。

以色列七日安排多場紀念活動，悼念攻擊事件二周年。在南部攻擊事發地，數十名諾瓦音樂節罹難者的親友點燃蠟燭默哀一分鐘。另一場紀念儀式在特拉維夫「人質廣場」舉行，當地每周都舉辦集會，持續呼籲釋放仍遭囚禁的人質。

以色列的報復攻擊已造成超過六萬七千名加薩巴人喪生，兩百廿萬加薩居民多數無家可歸，忍受飢餓。

哈瑪斯七日發表聲明，稱加薩遭遇「痛苦、不公義、壓迫和巨大苦難，是代價慘重的兩年」。該組織表示，加薩「手無寸鐵的平民」死亡，卻面臨「可恥的國際沉默」和「阿拉伯國家前所未有的拋棄」。

以軍仍在加薩市推進，將沿途街區夷為平地，加薩居民說，停火是他們最後希望。廿歲的穆罕默德在加薩中部與家人一同流離失所，她說：「如果能達成停火協議，我們就能活下來。如果沒有，那就如同判處死刑。」

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，知情官員透露，以哈在埃及的間接談判預計持續數日，美國、卡達、埃及與土耳其等斡旋代表均參與。埃及國營「開羅新聞台」報導，會談「氣氛正面」。

川普六日在白宮表示，哈瑪斯在停火談判中做出重要讓步，「我認為哈瑪斯已同意部分非常重要的事項」。但問及美方是否有任何「紅線」，例如要求哈瑪斯解除武裝，川普回答：「嗯，如果某些條件沒有達成，我們就不會繼續，但我認為我們的進展非常順利。」

以色列內部輿論要求結束戰爭帶回人質，但總理內唐亞胡內閣中的右翼人士堅決反對任何停火行動。路透報導，以哈雙方在以色列撤軍、哈瑪斯繳械等爭議性內容陷入角力。以哈均表示支持川普計畫的原則，根據該計畫，戰鬥將停止，哈瑪斯將釋放人質，援助物資會湧入加薩。

半島電視台報導，儘管談判進行中，以色列仍持續攻擊加薩，當地六日傳出十人喪生，其中三人在尋求人道援助時遇害。自川普十月四日宣布要求以色列停止轟炸加薩以來，加薩巴人已有一○四人喪生。