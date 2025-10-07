德國小鎮新市長遭持刀攻擊重傷 總理梅爾茨譴責

中央社／ 柏林7日綜合外電報導

德國西北部城市多特蒙德（Dortmund）附近小鎮黑爾德克（Herdecke）新當選市長史陶澤今天遭人持刀刺成重傷。德國總理梅爾茨譴責這起攻擊「令人髮指」。

法新社報導，現年57歲的史陶澤（Iris Stalzer）9月28日才代表中間偏左的社民黨（SPD）當選市長。德國公共媒體西德廣播公司（WDR）報導，她於正午左右在自宅附近遇襲。

梅爾茨（Friedrich Merz）在社群媒體平台X發文表示：「我們為她的生死感到擔憂。」

德國國會社民黨黨團領袖米爾施（MatthiasMiersch）說：「我們掛念她的情況，也期盼她能挺過這起可怕的罪行。…我們目前還無法對事件背後原因置評，但我們深感哀痛。」

根據德國「畫報」（Bild）報導，史陶澤是在自家公寓被兒子發現身受重傷。

法新社尚無法得知這起攻擊的細節及可能動機，因當地警方未接聽記者詢問電話，也未發表相關聲明。

