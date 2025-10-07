避免中韓反彈 高市早苗考慮不參加靖國神社秋祭

快訊

中央社／ 東京7日專電

日本媒體今天報導，相關人士透露，自民黨新任總裁高市早苗正在考慮不參加17日至19日的靖國神社秋季例大祭。高市過去擔任閣僚期間，每逢終戰紀念日或春、秋兩季例大祭時，都會前往靖國神社參拜，今年若照舊前往，勢必引發中國與韓國強烈反彈。

共同社報導，公明黨代表齋藤鐵夫今天與高市早苗會談時表示，目前中國、俄羅斯與北韓正在加強合作，日本周邊安全環境日益嚴峻，在此背景下，「不應該讓參拜靖國神社成為外交問題」，據知雙方就此達成共識。

美國總統川普預定10月27日至29日訪問日本，高市早苗正在為此準備。另外，韓國將於月底舉行亞太經濟合作會議（APEC），高市也將尋求與中國國家主席習近平會面的機會。

高市周邊人士表示，「在領導人會談之前，不應該再製造新的外交爭端」。

高市早苗在總裁選舉的辯論會上，被問及若就任首相是否會參拜靖國神社，她當時回答，「會根據情況做出適當判斷」。

在總裁選舉當選後記者會上，她再次被問到是否會參拜靖國神社。高市表示，「靖國神社是供奉戰歿英靈的中心設施，也是祈求和平的聖地。至於我將以何種形式進入神社參拜、如何祈求和平，這些都會在適當時機做出適切的判斷」。

