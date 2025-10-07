與以色列間接談判停火 哈瑪斯：致力克服所有障礙

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯領導階層已與以色列展開間接談判，尋求結束持續兩年的加薩戰爭，哈瑪斯高階官員今天強調，他們正致力克服「所有障礙」，以達成相關協議。

法新社報導，哈瑪斯（Hamas）高階官員巴荷姆（Fawzi Barhoum）在電視演說中談到：「我方代表團正在埃及參與談判，尋求克服所有障礙，以達成一項實現所有加薩人民期盼的協議。」

巴荷姆還說：「我們重申，10月7日的艾格撒洪水行動（Operation Al-Aqsa Flood），是對試圖消滅巴勒斯坦志業行徑的歷史性回應。」

哈瑪斯於2023年10月7日對以色列發動襲擊，根據以國官員，這波攻勢導致1219名以色列人喪生。

以色列隨即對加薩走廊（Gaza Strip）展開報復性軍事行動，根據哈瑪斯治下的加薩衛生部，至少6萬7160名巴勒斯坦人因此身亡，聯合國認為這項統計數字可信。