快訊

明起3天水氣增 這時東北季風增強「高溫跌破30度」

館長直播嗆「把賴清德狗頭斬下」 刑事局最快今送達通知書約做筆錄

餘悸猶存！聽見「咕嚕嚕」巨響後大水來襲 光復災民陷泥流1.5小時獲救

與以色列間接談判停火 哈瑪斯：致力克服所有障礙

中央社／ 耶路撒冷7日綜合外電報導

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯領導階層已與以色列展開間接談判，尋求結束持續兩年的加薩戰爭，哈瑪斯高階官員今天強調，他們正致力克服「所有障礙」，以達成相關協議。

法新社報導，哈瑪斯（Hamas）高階官員巴荷姆（Fawzi Barhoum）在電視演說中談到：「我方代表團正在埃及參與談判，尋求克服所有障礙，以達成一項實現所有加薩人民期盼的協議。」

巴荷姆還說：「我們重申，10月7日的艾格撒洪水行動（Operation Al-Aqsa Flood），是對試圖消滅巴勒斯坦志業行徑的歷史性回應。」

哈瑪斯於2023年10月7日對以色列發動襲擊，根據以國官員，這波攻勢導致1219名以色列人喪生。

以色列隨即對加薩走廊（Gaza Strip）展開報復性軍事行動，根據哈瑪斯治下的加薩衛生部，至少6萬7160名巴勒斯坦人因此身亡，聯合國認為這項統計數字可信。

哈瑪斯 以色列 巴勒斯坦

延伸閱讀

報告：加薩戰爭兩周年 美國援助以色列逾6600億

哈瑪斯還剩多少實力？以色列強調實現「徹底勝利」 外媒這樣分析

以色列哈瑪斯間接談判 消息人士稱進展正面將續談

以色列紀念加薩戰爭兩周年 間接和談同步登場

相關新聞

聽妻子驚呼以為是熊 藍斯德爾野外獲悉得諾貝爾醫學獎

美國免疫學家藍斯德爾與妻子在懷俄明州偏遠地區旅行時，她突然發出一聲驚呼，他還以為她看到灰熊現身，結果卻發現自己贏得今年的...

2人與Google有關！量子力學3先驅獲諾貝爾物理獎 英學者：一生最大驚喜

英國學者克拉克、法國學者德沃雷及美國學者馬丁尼斯今天獲頒諾貝爾物理學獎，以表彰他們在電路中發現宏觀量子力學穿隧效應及能量...

日本在野黨籲聯手推首相候選人 自公聯盟協商也陷僵局

日本最大在野黨立憲民主黨幹事長安住淳今天向其他在野黨呼籲，「在臨時國會首相指名選舉中，推出在野黨共同候選人」，並向日本維...

哈瑪斯還剩多少實力？以色列強調實現「徹底勝利」 外媒這樣分析

自以色列對這支以加薩為基地的武裝組織發動軍事行動兩年後，觀察人士認為，哈瑪斯雖已「元氣大傷」，但遠未被徹底消滅。盡管以色列軍隊在火力與武器上佔據壓倒性優勢，並多次強調要實現「徹底勝利」，但哈瑪斯仍未被完全擊垮。

諾貝爾物理學獎3學者共獲殊榮 發現宏觀量子機械穿隧、電路能量量子化

今年諾貝爾物理學獎得主在瑞典時間7日上午約11時45分（台灣時間同日下午5時45分）不久後揭曉，由克拉克（John Cl...

美解除制裁！巴拉圭前總統卡提斯感謝川普：正義得以伸張

美國財政部今天解除對巴拉圭前總統卡提斯（Horacio Cartes）的制裁，曾被控貪汙的卡提斯隨後感謝美國總統川普展現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。