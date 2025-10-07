快訊

明起3天水氣增 這時東北季風增強「高溫跌破30度」

館長直播嗆「把賴清德狗頭斬下」 刑事局最快今送達通知書約做筆錄

聽妻子驚呼以為是熊 藍斯德爾野外獲悉得諾貝爾醫學獎

中央社／ 斯德哥爾摩7日綜合外電報導
美國免疫學家藍斯德爾。 路透社
美國免疫學家藍斯德爾。 路透社

美國免疫學家藍斯德爾與妻子在懷俄明州偏遠地區旅行時，她突然發出一聲驚呼，他還以為她看到灰熊現身，結果卻發現自己贏得今年的諾貝爾醫學獎。

路透社報導，藍斯德爾（Fred Ramsdell）與同胞布朗柯（Mary E. Brunkow）以及日本學者坂口志文昨天共獲2025年諾貝爾醫學獎，以表彰他們在免疫系統功能方面的重要發現。

但諾貝爾大會（Nobel Assembly）無法於第一時間連絡上藍斯德爾，因為當時他與妻子正在野外露營跟健行，暫時與外界斷絕聯繫。

位於卡洛林斯卡醫學院（Karolinska Institute）的諾貝爾大會秘書長普爾曼（Thomas Perlmann）表示，直到瑞典時間今天上午，他才與藍斯德爾取得聯繫。

普爾曼指出，藍斯德爾夫婦在返回飯店途中停下來處理車子的狀況，他的妻子將手機開機，這才看到丈夫獲獎的消息。

普爾曼告訴路透社：「他們那時還在有許多灰熊棲息的野外，所以當她發出驚呼，他相當擔心。」

他說：「幸好是諾貝爾獎。他非常開心跟興奮，完全沒料到自己會獲獎。」

諾貝爾獎 醫學院 妻子 美國

延伸閱讀

諾貝爾物理學獎3學者共獲殊榮 發現宏觀量子機械穿隧、電路能量量子化

諾貝爾醫學獎 美日3學者獲殊榮 研究發現有助癌症治療

諾貝爾醫學獎／日籍得主與妻子「逆風」研究 推翻學界主流

諾貝爾醫學獎／美籍學者擁抱冷門基因 學界主流曾視為「垃圾」

相關新聞

聽妻子驚呼以為是熊 藍斯德爾野外獲悉得諾貝爾醫學獎

美國免疫學家藍斯德爾與妻子在懷俄明州偏遠地區旅行時，她突然發出一聲驚呼，他還以為她看到灰熊現身，結果卻發現自己贏得今年的...

2人與Google有關！量子力學3先驅獲諾貝爾物理獎 英學者：一生最大驚喜

英國學者克拉克、法國學者德沃雷及美國學者馬丁尼斯今天獲頒諾貝爾物理學獎，以表彰他們在電路中發現宏觀量子力學穿隧效應及能量...

日本在野黨籲聯手推首相候選人 自公聯盟協商也陷僵局

日本最大在野黨立憲民主黨幹事長安住淳今天向其他在野黨呼籲，「在臨時國會首相指名選舉中，推出在野黨共同候選人」，並向日本維...

哈瑪斯還剩多少實力？以色列強調實現「徹底勝利」 外媒這樣分析

自以色列對這支以加薩為基地的武裝組織發動軍事行動兩年後，觀察人士認為，哈瑪斯雖已「元氣大傷」，但遠未被徹底消滅。盡管以色列軍隊在火力與武器上佔據壓倒性優勢，並多次強調要實現「徹底勝利」，但哈瑪斯仍未被完全擊垮。

諾貝爾物理學獎3學者共獲殊榮 發現宏觀量子機械穿隧、電路能量量子化

今年諾貝爾物理學獎得主在瑞典時間7日上午約11時45分（台灣時間同日下午5時45分）不久後揭曉，由克拉克（John Cl...

美解除制裁！巴拉圭前總統卡提斯感謝川普：正義得以伸張

美國財政部今天解除對巴拉圭前總統卡提斯（Horacio Cartes）的制裁，曾被控貪汙的卡提斯隨後感謝美國總統川普展現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。