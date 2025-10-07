日本在野黨籲聯手推首相候選人 自公聯盟協商也陷僵局

日本最大在野黨立憲民主黨幹事長安住淳今天向其他在野黨呼籲，「在臨時國會首相指名選舉中，推出在野黨共同候選人」，並向日本維新會傳達「人選不用拘泥於立憲民主黨代表野田佳彥」。另一方面，自民黨與公明黨的聯合執政協商今天未得出結論，將繼續協商。

日本富士新聞網（FNN）報導，安住今天與日本維新會高層會談後，對外透露上述內容。他表示，「我向日本維新會正式提案，希望從今天開始認真討論，共同推出（首相）候選人」。

他進一步指出，「如果兩黨能夠聯合，席次足以與自民黨匹敵」。他強調，「這不是單純的席次合作，而是希望雙方能夠共同處理各種未解決的課題，建立一個能夠真正執政的體制，多方面協調合作」。

安住還表示，「在確認野田代表的想法後，如果能就政策議題達成共識，那麼在首相指名人選方面，我們不會拘泥要由野田代表出馬」，表明只要達成共識，立憲民主黨願意接受其他政黨推出首相候選人。

自民黨總裁選舉之前，在野黨立場尚未整合，因此儘管自民黨是少數執政黨，新任總裁被選為新首相的可能性極高。然而，自民黨選出高市早苗為新總裁後，情勢似乎開始出現變化。

高市早苗在總裁選舉後立刻拜訪已經與自民黨聯合執政超過20年的公明黨，希望繼續合作，但公明黨對於高市的外國人政策、參拜靖國神社，以及對政治獻金醜聞的處理方式都抱持疑慮，並表示這些問題如果沒有釐清，就沒辦法組成聯合政權，在臨時國會的首相指名選舉中沒辦法把票投給高市早苗。

公明黨內部甚至有人表示，「高市早苗根本不把公明黨放在眼裡」，排斥的態度十分強硬。

自民黨新執行層今天下午與公明黨高層會談，就繼續維持聯合執政協商，然而雙方未能得出結論，同意繼續協商。

據知，公明黨代表齊藤鐵夫在會談中再次對高市提出對於參拜靖國神社、外國人政策的擔憂，也花了長時間討論自民黨的政治獻金醜聞處理方式，公明黨強調自民黨「有必要徹查」。

另一方面，據悉自民黨也開始尋求其他合作對象，與國民民主黨展開接觸。

國民民主黨代表玉木雄一郎今天表示，希望自民、公明兩黨盡快確認是否會繼續維持聯合政權，「如果不知道自公的關係如何發展，我們就沒辦法決定自己的立場，希望執政黨能先確定彼此的關係」。

玉木表示，自民、公明與國民民主黨去年12月曾經針對調整「年收的牆」（繳交所得稅的年收入門檻）以及「廢止汽油稅暫定稅率」這兩項政策達成共識，「如果實現，將有助於建立信任關係，也能擴大未來合作的可能性」。但是，自公關係目前動搖，「因此現階段難以表明任何立場」。