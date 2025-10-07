報告：加薩戰爭兩周年 美國援助以色列逾6600億

快訊

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

根據今天發布的最新學術研究顯示，自2年前加薩戰爭爆發以來，美國在拜登與川普政府時期，已向以色列提供至少217億美元（約新台幣6604億元）軍事援助。

美聯社報導，這項研究發布時，正值2023年10月7日巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列引發衝突的兩週年紀念日。

另一份同樣由布朗大學（Brown University）華森國際與公共事務學院（Watson School of International andPublic Affairs, Brown University）旗下「戰爭成本計畫」（Costs of War project）發表的研究則指出，過去兩年美國在中東更廣泛地區的安全援助與軍事行動上，約再投入100億美元。

儘管這兩份報告多數資訊來自公開資料，但仍被視為到目前為止，美國對盟友以色列軍事援助，以及美軍直接涉入中東行動相關花費，最為詳盡的全面盤點之一。

美國國務院對自2023年10月以來提供以色列軍事援助的數額尚未立即發表評論。白宮則將相關提問轉交美國國防部，但國防部僅負責部分援助內容。

這兩份依據公開提交國會資訊彙編而成的報告發表時，正值美國總統川普（Donald Trump）力促加薩停火之際。

這些報告明確批評以色列，若不是美國提供援助，以色列無法持續對在加薩走廊的哈瑪斯實施長期軍事行動。報告並提及，依據雙邊協議的各項安排，未來幾年以色列預計獲得的美國援助金額將達到數百億美元。

