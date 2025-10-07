快訊

菲日航空演習登場 相互准入協定生效後首次

中央社／ 馬尼拉7日專電

菲律賓空軍與日本航空自衛隊今天起在菲律賓中部展開為期5天的「同心-同舟共濟」雙邊聯合演習，這也是兩國相互准入協定生效後的首次雙邊聯合演習。

菲律賓國防部今天宣布，菲日代號「同心-同舟共濟」（Doshin-Bayanihan）雙邊聯合演習，今天在宿霧省馬克坦島（Mactan）艾布恩（Benito N Ebuen）空軍基地登場，直到11日。

國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）說，這是在兩國相互准入協定（RAA）生效後的首次雙邊演習，以人道援助與災難防救為重心，聚焦空運、機動性、醫療行動和夜視鏡（NVG）飛行訓練等項目。

兩國去年7月簽署相互准入協定，菲律賓參議院去年12月16日批准，而日本國會則於今年6月6日批准，協定於今年9月11日生效。

安多隆說，隨著相互准入協定的生效，菲律賓與日本正進一步加強雙邊防務合作、確保協同作戰能力，實現兩國對區域韌性、安全與穩定的共同承諾。

菲律賓與日本於2021年7月首度舉辦「同心-同舟共濟」演習，今年是第5次，菲方公開日方一架C-130軍機飛抵艾布恩空軍基地的影片，但未說明演習項目、力度與過去有何不同。

宿霧省上週發生規模6.9強震，災情慘重，計有72人罹難，菲律賓國防部也感謝日本政府在演習期間，同步提供人道援助，協助解決災民的需求。

