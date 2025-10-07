哈瑪斯還剩多少實力？以色列強調實現「徹底勝利」 外媒這樣分析

（德國之聲中文網）自以色列對這支以加薩為基地的武裝組織發動軍事行動兩年後，觀察人士認為，哈瑪斯雖已「元氣大傷」，但遠未被徹底消滅。盡管以色列軍隊在火力與武器上佔據壓倒性優勢，並多次強調要實現「徹底勝利」，但哈瑪斯仍未被完全擊垮。

「哈瑪斯在軍事上遭遇了諸多挫折，但它仍有能力重整旗鼓，並且仍掌握著指揮權和控制權。」倫敦國王學院戰爭研究系研究員瑪麗娜．米倫（Marina Miron）在接受德國之聲采訪時表示。

在2023年10月7日哈瑪斯襲擊以色列、造成近1200人死亡之前，外界估計該組織擁有約2.5萬至3萬名戰鬥人員。

過去兩年，以色列多方安全消息人士稱，他們已擊斃其中的1.7萬至2.3萬人。然而以軍從未提供確鑿證據來證實這些數字，許多觀察人士認為實際數字可能遠低於此。

根據衝突監測機構武裝沖突地點與事件數據項目（ACLED，總部在美國）2024年10月的報告，在沖突爆發一年後，以軍較為詳細的戰報中——包含時間、地點與行動細節——記錄的哈瑪斯武裝分子死亡人數約為8500人，「這一數字還包括來自其他武裝組織的戰鬥人員，以及可能屬於哈瑪斯但並非參戰人員。」

英國和以色列媒體援引的一份以色列機密數據庫也似乎印證了這一點。數據顯示，截至2025年5月，哈瑪斯或其盟友伊斯蘭聖戰組織中被確認或「可能死亡」的戰鬥人員僅為8900人。

上述媒體總結認為，這也就意味著，在加薩超過6.5萬名死難者中，超過八成是平民。

上萬新兵

ACLED指出，哈瑪斯可能過去兩年中招募了更多戰鬥人員。今年早些時候，美國情報官員向路透社表示，他們認為哈瑪斯可能征募了1萬至1.5萬名新兵。

「包括社交媒體在內的各種跡象表明——越來越多此前未受過訓練的巴勒斯坦青年正在加入哈瑪斯的軍事分支‘卡桑旅’，並參與游擊行動。」 巴黎阿拉伯政策研究中心學者莉拉．瑟拉（Leila Seurat）今年8月在《外交事務》（Foreign Affairs）雜志上撰文寫道。

觀察人士指出，雙方都存在誇大哈瑪斯實力的動機。對哈瑪斯而言，這是在停火談判中展示力量的一種方式；對以色列而言，將哈瑪斯描繪成強大的敵人，則可能成為「摧毀加薩並驅逐其居民的借口」，駐加薩南部的分析人士穆罕默德．阿勒阿斯塔勒（Mohammed al-Astal）上月對《紐約時報》表示。

盡管關於哈瑪斯戰鬥人員的數量仍有爭議，但有一點是確定的：該組織的大部分高級領導人已被以色列擊斃，10月7日之前的軍事委員會裡現在僅剩一名高級指揮官。

游擊戰術的轉變

過去兩年裡，哈瑪斯調整了作戰方式。據ACLED分析，它如今更趨向於「分散化運作」，越來越多地依賴游擊戰、打了就跑的戰術以及利用爆炸物伏擊，而非與以軍進行正面對抗。

哈瑪斯對以色列的跨境火箭襲擊次數已大幅減少。據以色列官員稱，其大部分武器庫——尤其是重型火箭等——已被摧毀。

不過，哈瑪斯仍在2025年9月發射了兩枚火箭彈，並於今年8月在汗尤尼斯發動了一次更復雜的襲擊，動用了重型武器，並試圖綁架以軍士兵。

觀察人士指出，在以軍宣稱「已清剿」的地區，小股哈瑪斯武裝往往重新出現。其部分地道網絡——可用於發動突襲或藏匿以色列人質——很可能依然存在。

除加薩外，還有跡象顯示，哈瑪斯在此前近15年相對平靜的約旦河西岸地區的活動有所增加，盡管在那片地區，其他激進的巴勒斯坦組織仍然是暴力行動的主要發起者。

加薩的民事治理狀況

一個備受爭議的問題是：哈瑪斯如今在多大程度上仍控制著加薩。

哈瑪斯擁有一個與以色列軍隊作戰的軍事分支。但自2007年以來，哈瑪斯也一直是加薩地帶的實際執政者，從醫院、警察到垃圾清運，無所不包。

一些觀察人士認為，哈瑪斯的「文職體系」已進行了某種調整，例如組建了新的便衣警察部隊，以及建立了非正式的公務員現金發薪體系。

但這一切可能也在發生變化。據稱，公務員的工資一直是從哈瑪斯儲備的應急資金支付，但這筆錢可能已接近耗盡。ACLED還指出，以軍近年來不斷加大對「與哈瑪斯治理機構、地方行政和警察體系相關的個人與設施」的打擊力度，試圖削弱其在加薩的民事控制力。

9月底，一名援助機構官員對英國《衛報》表示，自3月以來，他們已未再與哈瑪斯方面有直接聯繫，而是與其他社區團體溝通。

國際危機組織（International Crisis Group）的分析人士在今年早些時候指出，巴勒斯坦方面報告稱，自戰爭爆發以來，哈瑪斯官員越來越少履行公共職能（包括警務工作）。部分是因為在持續轟炸下的混亂局勢所致，部分原因也是因為他們擔心以色列明確將哈瑪斯的治理機構作為攻擊目標。

「哈瑪斯將生存放在首位」

一名曾在加薩內部安全部隊任職的前官員最近對英國廣播公司（BBC）表示，哈瑪斯幾乎已失去對整個加薩的控制，治安真空正被犯罪團伙和家族勢力填補，加薩社會已完全崩潰。

與此同時，哈瑪斯還面臨日益加劇的地區內部競爭。據報道，以色列刻意扶持反哈瑪斯團體在加薩擴大勢力。其中一個有名的組織是「人民力量」（Popular Forces），其成員被指涉嫌毒品走私和掠奪救援物資。其領導人據稱正試圖協調其他武裝組織，共同對抗哈瑪斯。

許多觀察人士一致認為，徹底消滅哈瑪斯幾乎不可能，以色列所能實現的「徹底勝利」，可能只是削弱其力量。

ACLED在9月的報告中指出：「哈瑪斯已將生存置於直接對抗之上。這與其長期理念一致，生存本身即是一種勝利。」

「哈瑪斯是一種意識形態。」國際反恐中心專家漢斯-雅各布．辛德勒（Hans-Jakob Schindler）近日對德國之聲表示，「你無法摧毀一種意識形態，你只能削弱它的軍事和恐怖活動能力。」

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

©2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】