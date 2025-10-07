快訊

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
今年諾貝爾物理學獎得主7日在斯德哥爾摩瑞典皇家科學院公布。路透
今年諾貝爾物理學獎得主7日在斯德哥爾摩瑞典皇家科學院公布。路透

今年諾貝爾物理學獎得主在瑞典時間7日上午約11時45分（台灣時間同日下午5時45分）不久後揭曉，由克拉克（John Clarke）、德沃雷特（Michel H. Devoret）和馬蒂尼斯（John M. Martinis）等3名美國學者共獲殊榮。

去年諾貝爾物理學獎由美國普林斯頓大學學者霍普菲爾德、加拿大多倫多大學學者辛頓共享，肯定其基礎性的發現與發明，讓世人能利用類神經網路進行機器學習。

又到年度諾貝爾周，由醫學獎揭開從醫學到經濟學，共6個全球關注獎項的序幕。醫學獎得主已在6日公布，8日將再公布化學獎得主，9至10日則分別宣布文學獎、和平獎得主，最後經濟學獎得主13日出爐。

每項諾貝爾獎獎金達1100萬瑞典克朗（約新台幣3573萬元），最多由3名得主共享。獲獎者將在12月10日接受正式頒獎，這天即諾獎創辦人、瑞典發明家諾貝爾（Alfred Nobel）1896年逝世紀念日。

今年諾貝爾醫學獎得主為美國系統生物研究所學者布朗柯、美國生物科技公司索諾馬生醫顧問藍斯德爾、日本大阪大學教授坂口志文等3名學者，表彰其對周邊免疫耐受的相關發現。

諾貝爾獎 醫學 美國

延伸閱讀

系統電營收／9月3.11億元、月增21% 為同期新高

晶片五五分？賴總統喊話川普「台美利益相扣」 外媒揭矽盾奏效有3關鍵

全球最低水準！台灣7月輸美有效關稅遠低於日韓 外媒分析關鍵在8月

北京拒軍事交流 坎伯警告「美中危機等著發生」 促設溝通管道

相關新聞

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

今年諾貝爾物理學獎得主在瑞典時間7日上午約11時45分（台灣時間同日下午5時45分）不久後揭曉，由克拉克（John Cl...

美解除制裁！巴拉圭前總統卡提斯感謝川普：正義得以伸張

美國財政部今天解除對巴拉圭前總統卡提斯（Horacio Cartes）的制裁，曾被控貪汙的卡提斯隨後感謝美國總統川普展現...

高市早苗掌日本自民黨 右傾色彩動搖自公聯合政權

日本自民黨選出新總裁（黨主席）高市早苗，聯合執政的公明黨內部出現明顯動搖，由於公明黨內及背後母體創價學會對於高市過於右翼...

「矽盾」變嚇阻！台灣經濟威懾的起點與邊界

當其他國家把貿易關係、關鍵原物料、設備或市場轉化為對外施壓的籌碼時，台灣是否也應建立一套可調可退、能談能嚇阻的「經濟威懾」能力，並加以制度化、程序化，成為新一輪政策設計與社會共識的核心命題。

援助加薩遭以色列驅逐 環保鬥士童貝里抵達希臘

法新社記者目擊，瑞典環保鬥士童貝里（Greta Thunberg）今天抵達希臘，與她同行的還有上百名因嘗試向加薩（Gaz...

法國政治風暴升級 新總理任27天閃辭 提前大選呼聲起

法國新內閣人事引發不滿，政治盟友和對手均威脅倒閣，迫使9月9日才獲法國總統馬克宏點名擔任新總理的勒克努6日請辭，馬克宏當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。