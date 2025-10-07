快訊

以色列哈瑪斯間接談判 消息人士稱進展正面將續談

中央社／ 開羅7日綜合外電報導

親近巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）談判團隊的2名消息人士今天告訴法新社，哈瑪斯與以色列埃及進行的間接談判目前進展「正面」，雙方預計今天中午左右恢復間接談判。

其中一名消息人士表示，「昨晚的會談很正面，首輪談判持續4個小時」，「預計中午會恢復間接談判」。

另一名巴勒斯坦消息人士證實，今天會在埃及度假勝地夏姆錫克鎮（Sharm El-Sheikh）恢復談判。

統治加薩走廊（Gaza Strip）的哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列，繼而引發加薩戰爭。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天在攻擊事件滿2週年之際發表談話，呼籲立即且無條件釋放所有被扣押在加薩的以色列人質，同時終止在加薩的戰鬥。

同日以色列軍方則宣布，偵測到一枚從加薩發射的拋射物。

以軍在聲明中表示：「發現一枚發射物從加薩走廊北部飛進以色列領土，很可能已落在當地，目前尚未傳出傷亡。」

聲明補充道，與加薩北部接壤的奈提哈薩拉（NetivHaAsara）響起警報聲。

以色列 哈瑪斯 埃及

