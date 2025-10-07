英媒：疑似間諜破壞活動升溫 歐盟擬限制俄外交官旅行

快訊

中央社／ 布魯塞爾7日綜合外電報導

歐盟各國政府已同意限制俄羅斯外交官在歐盟境內的旅行，以因應破壞行動遽增問題，但相關新規尚待正式通過。情報機構指出，這些破壞活動經常是由利用外交身分做掩護的間諜主導。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，從縱火、網路攻擊、破壞基礎設施到無人機入侵，針對北大西洋公約組織（NATO）國家的挑釁行徑日益加劇，並被歸咎於莫斯科支持的情報人員。歐盟安全機構表示，這一連串經過協調的行動旨在擾亂烏克蘭的歐洲盟邦。

歐盟擬議的新規將要求，派駐歐盟國家首都的俄羅斯外交官在跨越駐在國邊境前，必須先通報其他政府自己的旅行計畫。

這項主要由捷克推動的措施，是歐盟為因應俄羅斯全面入侵烏克蘭所祭出一系列最新制裁的一環，全案需全體成員國一致支持才能通過。兩名知悉相關談判的人士透露，匈牙利是最後一個反對這項措施的國家，但已放棄否決。

然而，由於奧地利希望納入另一項措施引發爭議，新規通過期程可能會延遲。奧國政府希望解除對俄羅斯寡頭富豪德里帕斯卡（Oleg Deripaska）相關資產的制裁，以補償奧國萊夫艾森銀行（Raiffeisen）在俄國遭遇的損失。

歐盟情報機構強調，俄羅斯間諜經常以外交官身分做掩護，在駐在國境外展開行動，以更有效地躲避反間諜監控。

一名歐盟高階外交官引述情報報告談到：「他們派駐在一個地方，但又在另一個地方工作。駐在國情報機構固然有掌握他們的動向，但如果他們跨越邊境，另一國可能很難進行監視。」

捷克政府自去年5月起持續遊說各國當局同意前述限制措施，布拉格已禁止多位涉嫌協助情報活動的俄國外交官入境。然而，仍有數以百計俄國外交官獲准進駐鄰國奧地利，他們能從奧國再合法越境至捷克。

捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）提到，為恢復對等互惠體制，限制令有其必要。

他告訴金融時報，既然俄羅斯不是申根國家，駐西班牙的俄國外交官就不應獲准隨時可前往布拉格，「我們應根據維也納公約（Vienna Convention），對核發短期外交簽證採取更嚴格的對等互惠原則」。

