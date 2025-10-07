快訊

顏正國驚傳逝世！9月最後身影曝光 粉絲直擊「瘦到不成人型」

獨／「好小子」顏正國爆驟逝！恩師朱延平驚吐7字

快訊／「好小子」顏正國驚傳過世！殯葬業爆：今下午4點撒手告別人間

韓中外長通話 討論習近平出席APEC事宜

中央社／ 首爾7日專電

南韓外交部表示，外交部長趙顯今天與中國外交部長王毅通話約40分鐘，討論中國國家主席習近平訪韓出席APEC相關事宜，並希望中國與北韓關係要為朝鮮半島無核化做出貢獻。

南韓外交部轉述，雙方外交部長高度評價9月17日會晤以來的持續積極溝通，並同意努力使這次月底登場的亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議成為韓中關係發展的新轉捩點。

據悉，兩人也在這次通話中討論了習近平訪韓、舉行雙邊峰會等議題，但因為習近平與王毅的訪韓時程尚未最終確認，目前雙方仍在繼續協調。

韓聯社報導指出，美國總統川普預計29日抵達韓國，中方可能在敲定美中領導人峰會後，才會確定韓中峰會時程。

雙方也就朝鮮半島議題交換意見。王毅說明中方對區域和平穩定所做的努力；趙顯則表示，希望中國與北韓關係能為朝鮮半島無核化及和平做出貢獻。

外交部 朝鮮半島 關係 APEC 南韓 北京

延伸閱讀

美前官員：川普若表態反台獨 不符美利益

中朝關係再升溫？李強將赴北韓參加建黨80周年活動

賴總統：若讓習近平永遠放棄武力侵台 川普必得諾貝爾和平獎

川習會腳步近 美前官員：習近平可能要求美國對台表態

相關新聞

諾貝爾物理學獎3學者共獲殊榮 發現宏觀量子機械穿隧、電路能量量子化

今年諾貝爾物理學獎得主在瑞典時間7日上午約11時45分（台灣時間同日下午5時45分）不久後揭曉，由克拉克（John Cl...

美解除制裁！巴拉圭前總統卡提斯感謝川普：正義得以伸張

美國財政部今天解除對巴拉圭前總統卡提斯（Horacio Cartes）的制裁，曾被控貪汙的卡提斯隨後感謝美國總統川普展現...

高市早苗掌日本自民黨 右傾色彩動搖自公聯合政權

日本自民黨選出新總裁（黨主席）高市早苗，聯合執政的公明黨內部出現明顯動搖，由於公明黨內及背後母體創價學會對於高市過於右翼...

「矽盾」變嚇阻！台灣經濟威懾的起點與邊界

當其他國家把貿易關係、關鍵原物料、設備或市場轉化為對外施壓的籌碼時，台灣是否也應建立一套可調可退、能談能嚇阻的「經濟威懾」能力，並加以制度化、程序化，成為新一輪政策設計與社會共識的核心命題。

援助加薩遭以色列驅逐 環保鬥士童貝里抵達希臘

法新社記者目擊，瑞典環保鬥士童貝里（Greta Thunberg）今天抵達希臘，與她同行的還有上百名因嘗試向加薩（Gaz...

法國政治風暴升級 新總理任27天閃辭 提前大選呼聲起

法國新內閣人事引發不滿，政治盟友和對手均威脅倒閣，迫使9月9日才獲法國總統馬克宏點名擔任新總理的勒克努6日請辭，馬克宏當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。