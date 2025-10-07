韓中外長通話 討論習近平出席APEC事宜

南韓外交部表示，外交部長趙顯今天與中國外交部長王毅通話約40分鐘，討論中國國家主席習近平訪韓出席APEC相關事宜，並希望中國與北韓關係要為朝鮮半島無核化做出貢獻。

南韓外交部轉述，雙方外交部長高度評價9月17日會晤以來的持續積極溝通，並同意努力使這次月底登場的亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議成為韓中關係發展的新轉捩點。

據悉，兩人也在這次通話中討論了習近平訪韓、舉行雙邊峰會等議題，但因為習近平與王毅的訪韓時程尚未最終確認，目前雙方仍在繼續協調。

韓聯社報導指出，美國總統川普預計29日抵達韓國，中方可能在敲定美中領導人峰會後，才會確定韓中峰會時程。

雙方也就朝鮮半島議題交換意見。王毅說明中方對區域和平穩定所做的努力；趙顯則表示，希望中國與北韓關係能為朝鮮半島無核化及和平做出貢獻。