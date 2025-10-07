荷蘭貨輪亞丁灣遭葉門叛軍襲擊 菲籍船員傷重不治

荷蘭阿姆斯特丹船運公司Spliethoff昨晚發表聲明表示，該公司旗下一艘貨輪上週在亞丁灣遭葉門叛軍「青年運動」（Houthi）攻擊，一名船員已因傷重不治身亡。

路透社報導，公司未公布死者的更多細節，但一名發言人告訴荷蘭媒體，該名船員為菲律賓籍。

這艘名為Minervagracht的貨輪，當時在亞丁灣（Gulf of Aden）國際水域航行時遭爆炸裝置擊中，造成貨輪嚴重受損並引發船上火災。隨後直升機出動救援，共有19名船員獲救，分別來自俄羅斯、烏克蘭、菲律賓與斯里蘭卡。

「青年運動」宣稱發動此次攻擊。這個與伊朗結盟的團體自2023年以來已在紅海（Red Sea）發動多次攻擊，目標鎖定其認為與以色列有關的船隻，聲稱此舉是為了聲援在加薩（Gaza）的巴勒斯坦人。

Spliethoff 另表示，還有一名船員仍在吉布地接受治療。「他的狀況穩定，預計本週稍後可返回家鄉。」