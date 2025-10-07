快訊

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約

荷蘭貨輪亞丁灣遭葉門叛軍襲擊 菲籍船員傷重不治

中央社／ 阿姆斯特丹7日綜合外電報導

荷蘭阿姆斯特丹船運公司Spliethoff昨晚發表聲明表示，該公司旗下一艘貨輪上週在亞丁灣遭葉門叛軍「青年運動」（Houthi）攻擊，一名船員已因傷重不治身亡。

路透社報導，公司未公布死者的更多細節，但一名發言人告訴荷蘭媒體，該名船員為菲律賓籍。

這艘名為Minervagracht的貨輪，當時在亞丁灣（Gulf of Aden）國際水域航行時遭爆炸裝置擊中，造成貨輪嚴重受損並引發船上火災。隨後直升機出動救援，共有19名船員獲救，分別來自俄羅斯、烏克蘭、菲律賓與斯里蘭卡。

「青年運動」宣稱發動此次攻擊。這個與伊朗結盟的團體自2023年以來已在紅海（Red Sea）發動多次攻擊，目標鎖定其認為與以色列有關的船隻，聲稱此舉是為了聲援在加薩（Gaza）的巴勒斯坦人。

Spliethoff 另表示，還有一名船員仍在吉布地接受治療。「他的狀況穩定，預計本週稍後可返回家鄉。」

荷蘭 菲律賓 運動

延伸閱讀

阿里山百合花季登場 引進荷蘭40種新品爭奇鬥豔

葉門附近海域不平靜 傳懸掛荷蘭旗貨船遇襲起火

台中小貨車司機酒駕碰撞電動代步車 老婦傷重不治

彰化工廠傳工安意外！員工疑遭壓傷 氣管移位傷重不治

相關新聞

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

今年諾貝爾物理學獎得主在瑞典時間7日上午約11時45分（台灣時間同日下午5時45分）不久後揭曉，由克拉克（John Cl...

美解除制裁！巴拉圭前總統卡提斯感謝川普：正義得以伸張

美國財政部今天解除對巴拉圭前總統卡提斯（Horacio Cartes）的制裁，曾被控貪汙的卡提斯隨後感謝美國總統川普展現...

高市早苗掌日本自民黨 右傾色彩動搖自公聯合政權

日本自民黨選出新總裁（黨主席）高市早苗，聯合執政的公明黨內部出現明顯動搖，由於公明黨內及背後母體創價學會對於高市過於右翼...

「矽盾」變嚇阻！台灣經濟威懾的起點與邊界

當其他國家把貿易關係、關鍵原物料、設備或市場轉化為對外施壓的籌碼時，台灣是否也應建立一套可調可退、能談能嚇阻的「經濟威懾」能力，並加以制度化、程序化，成為新一輪政策設計與社會共識的核心命題。

援助加薩遭以色列驅逐 環保鬥士童貝里抵達希臘

法新社記者目擊，瑞典環保鬥士童貝里（Greta Thunberg）今天抵達希臘，與她同行的還有上百名因嘗試向加薩（Gaz...

法國政治風暴升級 新總理任27天閃辭 提前大選呼聲起

法國新內閣人事引發不滿，政治盟友和對手均威脅倒閣，迫使9月9日才獲法國總統馬克宏點名擔任新總理的勒克努6日請辭，馬克宏當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。