美解除制裁！巴拉圭前總統卡提斯感謝川普：正義得以伸張
美國財政部今天解除對巴拉圭前總統卡提斯（Horacio Cartes）的制裁，曾被控貪汙的卡提斯隨後感謝美國總統川普展現出「正義感」。
法新社報導，現年69歲的卡提斯曾於2013至2018年間擔任總統，至今在巴拉圭政壇仍頗具影響力。美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）已將他自制裁名單中移除。
巴拉圭執政黨「紅黨」（Colorado Party）黨魁卡提斯在社群平台X寫道，他懷著「謙卑與滿足」的心情接獲這個消息，還說「正義在今天得以伸張」。
美國駐巴拉圭大使館發言人說，相關制裁「已不再符合美國的外交與國家安全政策」，但未提供細節。
美國前總統拜登政府2023年1月凍結卡提斯資產，外國資產管制辦公室當時指控他涉及「嚴重貪腐」，向國會議員行賄，以換取他們支持，但卡提斯始終否認相關指控。
美方今天也解除對卡提斯旗下菸草公司及另外3家企業的制裁。
同屬紅黨的巴拉圭現任總統潘尼亞（SantiagoPena）在X上表示，「樂見美國政府這項決定」。
美國國務院並未證實，隨著制裁解除，卡提斯先前被禁止入境美國的旅行禁令是否將同步解除或維持。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
