快訊

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約

聽新聞
0:00 / 0:00

美解除制裁！巴拉圭前總統卡提斯感謝川普：正義得以伸張

中央社／ 亞松森6日綜合外電報導
美國財政部今天解除對巴拉圭前總統卡提斯（Horacio Cartes）的制裁，曾被控貪汙的卡提斯隨後感謝美國總統川普展現出「正義感」。 歐新社
美國財政部今天解除對巴拉圭前總統卡提斯（Horacio Cartes）的制裁，曾被控貪汙的卡提斯隨後感謝美國總統川普展現出「正義感」。 歐新社

美國財政部今天解除對巴拉圭前總統卡提斯（Horacio Cartes）的制裁，曾被控貪汙的卡提斯隨後感謝美國總統川普展現出「正義感」。

法新社報導，現年69歲的卡提斯曾於2013至2018年間擔任總統，至今在巴拉圭政壇仍頗具影響力。美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）已將他自制裁名單中移除。

巴拉圭執政黨「紅黨」（Colorado Party）黨魁卡提斯在社群平台X寫道，他懷著「謙卑與滿足」的心情接獲這個消息，還說「正義在今天得以伸張」。

美國駐巴拉圭大使館發言人說，相關制裁「已不再符合美國的外交與國家安全政策」，但未提供細節。

美國前總統拜登政府2023年1月凍結卡提斯資產，外國資產管制辦公室當時指控他涉及「嚴重貪腐」，向國會議員行賄，以換取他們支持，但卡提斯始終否認相關指控。

美方今天也解除對卡提斯旗下菸草公司及另外3家企業的制裁。

同屬紅黨的巴拉圭現任總統潘尼亞（SantiagoPena）在X上表示，「樂見美國政府這項決定」。

美國國務院並未證實，隨著制裁解除，卡提斯先前被禁止入境美國的旅行禁令是否將同步解除或維持。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

美國 巴拉圭 資產 川普

延伸閱讀

【重磅快評】兩岸和平寄望川普 賴清德確定非反串？

全球最低水準！台灣7月輸美有效關稅遠低於日韓 外媒分析關鍵在8月

美前官員：川普若表態反台獨 不符美利益

影／挖土機超人敗血症離世 賴清德總統：救災志工一定要平安返家

相關新聞

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

今年諾貝爾物理學獎得主在瑞典時間7日上午約11時45分（台灣時間同日下午5時45分）不久後揭曉，由克拉克（John Cl...

美解除制裁！巴拉圭前總統卡提斯感謝川普：正義得以伸張

美國財政部今天解除對巴拉圭前總統卡提斯（Horacio Cartes）的制裁，曾被控貪汙的卡提斯隨後感謝美國總統川普展現...

高市早苗掌日本自民黨 右傾色彩動搖自公聯合政權

日本自民黨選出新總裁（黨主席）高市早苗，聯合執政的公明黨內部出現明顯動搖，由於公明黨內及背後母體創價學會對於高市過於右翼...

「矽盾」變嚇阻！台灣經濟威懾的起點與邊界

當其他國家把貿易關係、關鍵原物料、設備或市場轉化為對外施壓的籌碼時，台灣是否也應建立一套可調可退、能談能嚇阻的「經濟威懾」能力，並加以制度化、程序化，成為新一輪政策設計與社會共識的核心命題。

援助加薩遭以色列驅逐 環保鬥士童貝里抵達希臘

法新社記者目擊，瑞典環保鬥士童貝里（Greta Thunberg）今天抵達希臘，與她同行的還有上百名因嘗試向加薩（Gaz...

法國政治風暴升級 新總理任27天閃辭 提前大選呼聲起

法國新內閣人事引發不滿，政治盟友和對手均威脅倒閣，迫使9月9日才獲法國總統馬克宏點名擔任新總理的勒克努6日請辭，馬克宏當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。