高市早苗掌日本自民黨 右傾色彩動搖自公聯合政權

中央社／ 東京7日專電
日本自民黨選出新總裁（黨主席）高市早苗，聯合執政的公明黨內部出現明顯動搖。 美聯社
日本自民黨選出新總裁（黨主席）高市早苗，聯合執政的公明黨內部出現明顯動搖，由於公明黨內及背後母體創價學會對於高市過於右翼的政治立場出現疑慮，高市積極推動「擴大聯合執政架構」也加深不安，公明黨今天召開緊急常任幹部會議，討論聯合政權。

讀賣新聞、每日新聞報導，公明黨下午預定與高市及自民黨新執行層在國會內會談，屆時將根據公明黨會議討論結果，向自民黨轉達公明黨的立場，並就今後聯合執政協議展開政策協商，但外界普遍預期過程不會太過順利。

公明黨已經向高市表達針對多項議題的隱憂，首先就是閣僚參拜靖國神社問題，其次是與部分在野黨組成新的聯合執政框架。

這場緊急會議由公明黨代表齊藤鐵夫主持，幹事長西田實仁、政調會長岡本三成等主要高層均出席。

齊藤等人4日曾與高市早苗會面，向她直接表達了支持者的擔憂，尤其針對參拜靖國神社，以及外國人政策嚴格化等議題，強調這些立場引發不安。公明黨內部甚至已有聲音傳出，「自公聯合執政不應被視為絕對，必要時不排除退出聯合政權的可能性」。

由於雙方協商預料將持續數日，據知執政黨考慮將原定於15日召開的臨時國會延後數日。

高市早苗今天敲定黨內人士，特別從在決選投票支持她的麻生派當中，任命麻生太郎擔任副總裁、鈴木俊一擔任幹事長，象徵麻生派在新黨務體系中的關鍵地位。另外，決選時聯手支持高市的舊茂木派，也有多名成員擔任要職。

每日新聞報導，雖然高市先前表示要靠「全世代總動員、全員參與」的方式來重建自民黨，但新黨職幾乎全由麻生派與茂木派主導，「論功行賞」的意味濃厚。

如果高市在臨時國會的首相指名中當選，她計劃立即組閣，目前外務大臣可能由茂木敏充擔任、前防衛大臣木原稔擔任內閣官房長官，尾崎正直以及佐藤啓擔任副官房長官。此外，在總裁選舉中與高市競爭的農林水產大臣小泉進次郎、官房長官林芳正也被考慮保留閣僚職務。

