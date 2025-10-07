援助加薩遭以色列驅逐 環保鬥士童貝里抵達希臘

法新社記者目擊，瑞典環保鬥士童貝里（Greta Thunberg）今天抵達希臘，與她同行的還有上百名因嘗試向加薩（Gaza）運送援助物資而被以色列驅逐的行動人士。

法新社報導，現年22歲的童貝里與數百人登上船隊，試圖突破以色列對飽受戰火摧殘的加薩的封鎖。許多人在返回歐洲後，紛紛指控遭到以色列當局的不當對待。

童貝里與其他160人抵達雅典國際機場，現場有大批行動人士到場迎接。

她稱「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）是「有史以來最大規模、試圖從海上突破以色列非法且不人道封鎖的行動」。

她還說：「需要有這種行動是多麼羞恥。」並呼籲國際社會採取行動，阻止以色列對巴勒斯坦人進行「種族滅絕」。

童貝里說：「我們甚至沒有看到我們的政府做出最起碼的努力。」

以色列否認所有關於不當行為的說法，並稱相關指控不實。

希臘外交部表示，降落雅典的「特別遣返航班」共載有27名希臘人及134名來自15個歐洲國家的外籍人士。

以色列外交部今天表示，總共將171名行動人士驅逐至希臘和斯洛伐克。