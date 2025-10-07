高市早苗盼強化美日同盟 發文回覆川普道賀

美國總統川普（Donald Trump）6日發文祝賀日本資深眾議員高市早苗當選為自民黨總裁（黨主席）後，高市今天也在社群平台X就此表示有意與川普建立信任關係。

「日本經濟新聞」報導，高市本月4日當選日本執政黨自民黨第29任總裁，她有望在10月15日召開的臨時國會，在首相指名選舉中被指名為第104任日相，成為日本憲政史上第一位女首相。

川普本月6日在自家社媒平台「真實社群」（TruthSocial）發文寫道：「日本剛選出首位女首相，她是一位備受尊敬、擁有卓越智慧與堅強意志的人…對於偉大的日本人民而言，這是天大的喜訊。恭喜大家！」

共同社報導，高市今天也發文回應川普的道賀，表示「為了進一步強化並充實日美同盟，以及推動自由開放的印度太平洋，期待共同努力」。

川普預計本月底造訪日本。若高市成為日相，兩人屆時可能首度舉行領袖會談。