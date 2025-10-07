遭指干涉中國間諜案審理 英國政府否認

英國首相斯塔默（Keir Starmer，又稱施凱爾）政府近期遭質疑干預了一起「中國間諜案」的調查，疑因不願破壞英中關係，而讓檢方撤告。斯塔默政府的發言人週一（10月6日）強烈否認此事，聲稱沒有任何政府官員涉入撤告的決定。

英國政府發言人說：「說政府隱匿證據、撤回證人，或者限縮證人引用特定證據，這都不屬實。」

路透社引述法律專家說法指，有其他因素可能導致檢方決定撤銷指控，例如檢方可能不希望英國間諜運作方式被公諸於世。

不過，部分英國保守黨人士仍質疑，工黨上台後把跟中國的關係置於英國國家安全之上，斯塔默政府也因干涉司法的爭議，而面臨信任危機。

這起間諜案是怎麼回事？

這波爭議從兩位遭指控為中國間諜的英國人開始：30歲的凱希（Christopher Cash）和33歲的貝瑞（Christopher Berry）。其中，凱希曾擔任保守黨議員凱恩斯（Alicia Kearns）、董勤達（Tom Tugendhat，又譯圖根哈特）的國會助理，還曾是保守黨成立的智庫中國研究小組（CRG）主任。

2023年3月，凱希和貝瑞首度被捕，去年4月被英國皇家檢察署起訴。他們被控違反《政府機密法》（Official Secrets Act），涉嫌在2021年12月至2023年2月期間，把「政治敏感資訊」外洩給中國特務。該法規定，若傳遞「對敵人直接或間接有用」的資訊，就可能涉嫌違法。這兩人否認所有指控。

根據英國檢方說法，有一位「中國共產黨的高層和政治局委員」從這二位英國人那裡獲取了敏改文件。《衛報》指，英國檢方認為這位中共高層是現在中共黨內的第五號人物蔡奇；首先，由凱希把資訊提供給友人貝瑞，貝瑞又撰寫了至少34份報告，之後傳遞到蔡奇手中。

也有中國專家對「蔡奇涉入」的說法有疑慮。倫敦國王學院中國研究所學者布朗（Kerry Brown）指出，外國人不太可能跟蔡奇這種等級的中共人士有接觸管道，而且還是跟情報有關的案子。布朗表示，此案讓人質疑英國安全機構是怎麼評估跟中國有關的資訊。

英國工黨政府遭質疑介入案件審理

此案在英國保守黨執政時期引發巨大爭議，部分議員主張這暴露出中國特務滲透英國國會的風險。

案件程序進行2年多後，兩名被告原定本月初出庭受審，然而檢察長帕金森（Stephen Parkinson）卻突然於9月15日以「證據不符標準」為由宣布撤告。《星期日泰唔士報》、《每日電訊報》等媒體報導稱，案件之所以無法進到審判階段，部分原因是英國政府拒絕在法庭上以「敵人」一詞來描述中國，導致案件缺乏以《政府機密法》來起訴的基礎。

《金融時報》消息指，英國政府內部對此案的看法也有分歧：國安顧問、外交事務部等單位認為應該避免激怒中國，內政部則希望繼續推進此案的審理。

部分議員則質疑斯塔默的工黨政府刻意讓此案無法成立，為的是要跟中國保持良好關係。斯塔默於2024年上任，此後新版的英國國家安全戰略稱中國為「地緣政治挑戰」；上屆保守黨政府時期的國安戰略則稱中國為「劃時代的挑戰」，未明確將其定位為「敵人」。

下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）對於撤告的決定「非常不高興」，考慮要另行對凱希和貝瑞展開調查。曾聘用凱希的保守黨議員凱恩斯向英國廣播公司（BBC）表示，如果部長級官員或國安顧問等人真沒有介入案件，很難理解為什麼審判無法繼續下去。

凱恩斯說：「之前起訴時，證據標準都有滿足，結果後來在被告要出庭前幾週卻發生了某些事，讓情況有變……這只可能發生在有證人或證據被撤銷，或是國家官員預計使用的情報被撤回的情況下。」凱恩斯還表示，她擔心政府為了重新定位跟中國的關係，而「把英國國安放在次要位置」，因此她要求政府應出面具體說明。

工黨籍的保安事務國務大臣賈維斯（Dan Jarvis）稱對於無法開庭感到「非常失望」，但政府還是「極為關切中國間諜活動帶來的威脅」。

斯塔默政府的國安顧問鮑威爾（Jonathan Powell）將於接下來幾週內赴國會聽證會作證，預期會被議員問到上述的間諜案。《星期日泰唔士報》等媒體指，在鮑威爾和幾位政府官員會晤討論此案之後，皇家檢察署就撤回對凱希和貝瑞的指控。英國政府因此面臨干涉審判之嫌；皇家檢察署否認受到任何外部壓力影響。

中國官方的態度如何？

2023年，中國外交部發言人毛寧曾稱此間諜案「無中生有」，要求英方「停止反華政治操弄和惡意詆毀」。

前英國首相蘇納克（Rishi Sunak）2023年會晤中國總理李強時，曾對中國疑似介入英國國會一事提出關切；不過，當時中國官媒新華社的新聞稿並未提及英國對議會民主的關注，而是引述李強說中英兩國「應共同反對將經貿合作泛政治化、泛安全化」，並且「妥善處理分歧問題」。

