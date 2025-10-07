敘利亞久違議會選舉 當選多為遜尼派男性

敘利亞在阿薩德政權被推翻後首次選舉，雖有突破，但當選人僅4%女性、2個基督徒！敘利亞6日公布國會選舉結果，透過間接投票方式選出119位成員，但大多數還是遜尼派、男性；敘利亞新政府在推翻阿薩德後，盼透過民主化、大政府的方式，獲得西方投資與解除制裁。

女性當選人僅4%

根據《半島電視台》報導，敘利亞近日舉行久違的選舉，選委會6日公布投票結果，由於戰亂後戶口系統尚未完全恢復，因此透過6千位區域選舉人代表間接投票119人，雖然在民主選舉上有突破，但當選名單僅有4%女性、2位基督徒，讓外界擔心國會缺乏包容與公平性。

此外，國會共有210席，其他席次將由過渡總統沙拉指定人選，另外，由於敘利亞政府尚未完全與西北方的庫德族達成整合共識，在安全與政治的考量下，有21席的選舉受到推遲。敘利亞約有75%人口是遜尼派，但過去是由信奉阿拉維派的阿薩德政府執政，經過14年的敘利亞內戰，沙拉才率領突擊組織推翻阿薩德政權。

歐美陸續取消制裁

敘利亞政府與庫德族雖在3月答應互相整合，但進一步的協商還在進行中，刻德族也尚未解除武裝，據傳總統沙拉希望透過補償模式讓庫德族融入，但庫德族拒絕。當地女性政治倡議者扎達迪則表示，目前敘利亞面臨的挑戰是如何在確保自由、公民權與公正下重建國家，還有實質增加女性參政與決策權。

《土耳其通訊社》提到，敘利亞在去年12月政權更替後，總統沙拉積極與周圍國家互動，今年6月也爭取到與美國總統川普見面，甚至美、歐也對敘利亞陸續取消制裁，沙拉則承諾會漸進民主化與舉行選舉。由於敘利亞位於歐亞交接，西方與俄羅斯都對其相當重視，國際持續關注敘利亞局勢。

