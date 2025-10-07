加薩停火談判首日 聚焦以色列撤軍與哈瑪斯繳械

以色列與哈瑪斯（Hamas）代表團今天在埃及舉行首日間接談判，討論美國總統川普為停止加薩戰事而提出的計畫。雙方在以色列撤軍、哈瑪斯繳械等爭議性議題上陷入角力。

路透社報導，以色列與哈瑪斯均支持川普計畫的整體原則，根據該計畫，戰鬥將會停止、人質獲釋，援助物資湧入加薩（Gaza）。

這項計畫得到阿拉伯和西方國家背書。川普敦促各方應加快談判步伐，以達成最終協議。美方認為，這是雙方在解決這場兩年衝突中最有希望的一次機會。

川普自詡是唯一有能力在加薩實現和平的世界領袖，他投入大量政治資本，致力結束已造成數萬人死亡、並使美國盟友以色列在國際舞台日益孤立的戰爭。

● 川普樂觀促成以哈協議 但關鍵細節待解

在代表團於埃及展開會談之際，川普今天在白宮對記者表示：「我真的認為我們會達成協議。我們真的很有機會達成協議，而且這將是一個持久的協議。」

但雙方仍在尋求釐清關鍵細節，這些細節曾導致先前結束戰爭的嘗試失敗，並可能讓這次快速達成協議的希望落空。

川普已施壓以色列停止轟炸加薩，以促成這次會談。加薩居民表示，以色列雖大幅減少攻勢，但並未完全停止。

加薩衛生當局表示，過去24小時以色列空襲造成19人死亡，約為近幾週每日平均死亡人數的1/3；期間以色列在加薩市發動本次戰爭中規模最大的攻勢之一。

● 談判聚焦人質釋放 加薩空襲聲不絕於耳

這場會談在紅海渡假勝地夏姆錫克（Sharm ElSheikh）展開，埃及、美國與卡達的代表團作為調解方出席。

一名巴勒斯坦消息人士表示，首輪磋商已於今天深夜結束，後續談判已安排在7日進行。

這名消息人士表示，哈瑪斯已經闡明在人質釋放，以及以色列從加薩撤軍的規模和時程上的立場。此外，這個伊斯蘭主義組織也對以色列是否會兌現永久停火和全面撤軍的承諾表示擔憂。

即使當天的會談已經結束，加薩市依然能聽到不絕於耳的空襲爆炸聲與房屋被拆除的聲音，顯示以色列並未停止轟炸。

以色列的報復性軍事行動已造成超過6.7萬名巴勒斯坦人喪生，並使這個遭受無情轟炸的飛地中，220萬加薩居民中的多數人無家可歸、忍受飢餓。

一名以色列高層安全消息人士表示，會談初步階段將僅處理人質釋放問題，並給予哈瑪斯幾天的時間來完成這個階段。

● 加薩平民視停火為生機 以國右翼卻阻擋協商

隨著以色列部隊在加薩市推進，並將沿途街區夷為平地，加薩居民稱停火是他們最後的希望。

20歲的穆罕默德（Gharam Mohammad）在加薩中部與家人一同流離失所，她說：「如果能達成協議，我們就能活下來。如果沒有，那就如同我們被判處了死刑。」

以色列內部輿論要求結束戰爭以帶回人質，但總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）內閣中的右翼人士則堅決反對任何停火行動。

儘管川普表示希望迅速達成協議，但一名知悉談判情況的匿名官員表示，他預計今天開始的這輪會談至少需要數天時間。

一名參與停火規劃的官員和一名巴勒斯坦消息人士表示，川普要求72小時內送回人質的期限，對已遇害的人質來說可能無法實現。他們的遺體必須先從四散的各處被尋獲並收殮。

以色列代表團成員包括情報機構摩薩德（Mossad）和國家安全局（Shin Bet）的官員、尼坦雅胡的外交政策顧問法克（Ophir Falk），以及人質協調員赫西（Gal Hirsch）。據3名以色列官員透露，以色列首席談判代表、戰略事務部長德默爾（Ron Dermer）預計將在本週稍後視談判進展加入。

哈瑪斯代表團由該組織流亡加薩領袖哈雅（KhalilAl-Hayya）領導。1個月前他在卡達首都杜哈躲過以色列空襲，但他的兒子不幸罹難。

白宮表示，美國已派遣特使魏科夫（SteveWitkoff）及與中東有密切聯繫的總統女婿庫許納（Jared Kushner）參與會談。