上任後首訪澳洲 新加坡總理盼擴大綠能與安全合作

新加坡總理黃循財正在澳洲訪問，他指出，新加坡與澳洲在安全、自由貿易及維護以規則為基礎的國際秩序議題上，有非常相似的利益與立場，對於綠色能源，雙方可透過科技和融資等方式合作加速綠色轉型。

黃循財本週訪問澳洲，今天與新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）會面。聯合早報等媒體報導，黃循財指出，他與柯民思對於新加坡企業發展局與澳洲簽署綠色經濟與創新合作諒解備忘錄，表達歡迎。

新加坡與澳洲今年建交60週年，黃循財接受澳洲廣播公司（ABC）訪問，談及雙邊合作指出，新加坡與澳洲在安全、自由貿易及維護以規則為基礎的國際秩序等重大議題上，有著非常相似的利益與立場，「我們的關鍵戰略利益是一致的，這讓我們成為很自然的朋友與夥伴」。

這是黃循財去年5月上任後，首次出訪澳洲，他也將訪問紐西蘭。

黃循財表示，新加坡武裝部隊過去多年在澳洲進行訓練，一直受到熱情接待，而當澳洲人需要幫助時，新加坡隨時準備伸出援手。今年2月，澳洲昆士蘭州地區因強降雨引發洪水，新加坡軍方派遣軍機前往賑災。

黃循財表示，雙方正探討將合作範圍擴大至國防科技、後勤與供應鏈等領域。

至於經濟領域，他指出，新、澳正尋求在現有自貿協定的基礎上，進一步深化合作，包括探討簽署供應鏈協定，讓關鍵物資即使在供應鏈中斷時，也能在兩國之間持續流通；新、澳地理距離遠，但兩國可在氫能、碳捕捉，甚至是民用核能等方面的研究進一步探討合作。

他認為，新加坡在部署綠色能源方面的能力有限，但東南亞潛力巨大，新、澳可透過科技和融資等方式，合作加速東南亞的綠色轉型。