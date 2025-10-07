高市早苗敲定日本自民黨人事 新團隊正式上路

日本自民黨新任總裁（黨主席）高市早苗今天正式敲定黨內一級主管人事，人事案也由臨時總務會議通過，宣告自民黨新團隊正式上路。

日本放送協會（NHK）與「日本經濟新聞」報導，高市上午決定主要的黨內一級主管人事，名單如下：

副總裁：麻生太郎（85歲、麻生派） 幹事長：鈴木俊一（72歲、麻生派） 總務會長：有村治子（55歲、麻生派） 政務調查會長：小林鷹之（50歲，舊二階派） 選舉對策委員長：古屋圭司（72歲、無派閥） 國會對策委員長：梶山弘志（69歲、無派閥） 組織運動本部長：新藤義孝（67歲，舊茂木派） 廣報本部長：鈴木貴子（39歲，舊茂木派）

高市今天在總務會議上表示，「希望把未來的不安轉換成希望與夢想」，呼籲各方協助黨務運作。新幹部隨後召開首次幹部會議，接著舉行記者會。

自民黨內4個要職一般被稱為「黨四役」，包括幹事長、總務會長、政調會長及選舉對策委員長。若再加上副總裁「黨五役」，能看到這次新「黨五役」之中，有3人是隸屬於麻生派的國會議員。

由麻生太郎帶領的麻生派，是自民黨內僅存的派閥。而麻生太郎在總裁選舉決選投票中支持高市，協助高市當選。這次人事安排也顯示出深受麻生影響。

而本月4日剛結束的總裁選舉，共有5名候選人，前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之以第4名坐收。他的政治信條與政策方向被認為與高市接近，且在總裁決選投票投給高市。

新人事也未排除涉及未如實申報政治獻金事件（俗稱小金庫事件）的國會議員，像是高市這次任命前政調會長、舊安倍派的萩生田光一為幹事長代行（幹事長代理）。

日本預計10月15日召開臨時國會舉行首相指名選舉，高市有望被指名為首相，新內閣也有望在同天上路。

「日本經濟新聞」指出，高市目前也在評估未來的內閣人選，正在協調這次也參選總裁的前自民黨幹事長茂木敏充擔任閣員；現任農林水產大臣小泉進次郎與內閣官房長官林芳正也有望繼續擔任要職。

雖然自民黨與公明黨目前在參議院與眾議院席次均未過半，但是在野黨整合困難的情況下，高市極有可能被選為下一任首相，但是即便高市坐上首相之位，也無法改變目前是「少數執政」的現況。

高市已確認持續與公明黨維持聯合執政，同時有意邀請其他在野黨加入聯合政府。麻生對於與國民民主黨擴大聯合執政持正面態度，並已與該黨幹事長榛葉賀津也會面磋商。