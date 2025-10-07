日本中小學教師全球最過勞 蟬連OECD工時最長榜首

經濟合作暨發展組織（OECD）7日公布的調查顯示，日本教師每周工作時間皆與2018年的上次調查一樣為全球最長。小學老師連兩屆、國中連續三屆蟬聯第一。日本教師的授課時間相對較短，但行政事務的負擔明顯偏高。

國際教師指導環境調查（TALIS）每隔5、6年實施一次，此為第四次調查，由校長與教師回覆。統計所列的工時，包括假日與夜間「帶回家加班」的時數。結果顯示，日本小學老師每周工作52.1小時、國中老師55.1小時。OECD指出，日本自參與這項調查以來，始終位居最長工作時數之首。

與前次調查相比，常任教師的每周平均工時，小學與國中皆減少約4小時。然而，國際平均為小學老師40.4小時、國中老師41.0小時，日本老師的工時分別高出11.7小時與14.1小時。

自上次調查以來，日本政府已引進教師加班上限制，推動將社團活動外包給校外單位。文部科學省認為這些改革已有一定成效，但也指出，日本重視「知、德、體」平衡的全人教育特色，可能是造成教師工作時數偏長的因素之一。

日本教師特別長於國際平均的項目包括， 國中社團活動每周5.6小時（國際平均1.7小時）、小學行政事務：4.5小時（國際平均2.7小時）、國中行政事務5.2小時（國際平均3.0小時）。與前次調查相比，這些項目減少約0.9至2.5小時，整體還是偏高。