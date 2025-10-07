美前官員博明：陸4年內將不動武掀台海危機 批川普讓黃仁勳插手國安

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
現任史丹佛大學胡佛研究所訪問學者博明曾任川普第一任副國家安全顧問。美聯社
前美國副國家安全顧問、現任史丹佛大學胡佛研究所訪問學者博明（Matt Pottinger）警告，中國大陸即使不發動全面戰爭，也可能在4年內以經濟行政手段在台灣引爆「極嚴重危機」，恐怕「讓美國總統川普與很多領袖夜不能寐」。他更批評，川普不重視國安，大幅削減白宮國安決策人力，部分職能甚至轉交黃仁勳等非正式顧問之手。

博明日前接受投資者平台Top1000Funds訪談於6日刊出，他表示，北京有許多不必動武就讓台灣陷入困境的方式，比如透過經濟與行政手段，向全球航運公司發出通告，要求「進入台灣港口須經中國批准」，迫使企業在台灣貿易主權與中國市場之間二擇一，進而對全球供應鏈造成衝擊。

中國奪取台灣不僅是政治象徵，更是軍事戰略目標，博明比喻，現行的「第一島鏈」猶如一道「收費閘口」，中國的船艦、潛艦與戰機若要進出太平洋，必須穿越由美國及其盟友掌控的區域。依照中國軍事理論，一旦奪取台灣，就等於突破這道封鎖線，能在戰略上包圍日本、瓦解其防禦體系，甚至切斷日本的能源與糧食進口，將是「戰略大勝」。

他警告，即使只是一紙官僚通告，也可能引發嚴重的台海危機，「這應該讓美國與全球都高度警覺」。

針對川普的第二任期，博明批評，川普在國安政策上短視近利，大幅裁減國安會人力，目前白宮國安政策幕僚僅約36人；部分職能甚至由私人顧問取代，「像是兼職白宮AI主管的塞克斯（David Sacks），還有輝達執行長黃仁勳，他完全不是政府官員，但卻成為總統在科技與AI議題上的主要顧問，實際上取代馬斯克提供科技與國安方面的建議」。

談到美中關係，博明認為，川普未來將在「對中強硬」與「經濟現實」之間陷入掙扎。雖然他可能重啟對中加徵關稅，但中國正加速脫鉤、降低對美依賴。他說，「習近平頂多同意多買些大豆或波音客機，但不會改變經濟模式，因為那正是中國脫離西方依存的核心目標」。

他最後指出，川普仍受疫情重創經濟的陰影影響，「若他今年與習近平會面，恐怕只換來幾批大豆訂單，接著又會陷入同樣的循環，既想對中強硬，又反覆重提舊怨」。

胡佛研究所訪問學者博明批評川普在國安政策上短視近利，大幅裁減國安會人力，部分職能甚至轉交非正式顧問如輝達執行長黃仁勳之手。美聯社
