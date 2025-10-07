美前官員博明：陸4年內將不動武掀台海危機 批川普讓黃仁勳插手國安

前美國副國家安全顧問、現任史丹佛大學胡佛研究所訪問學者博明（Matt Pottinger）警告，中國大陸即使不發動全面戰爭，也可能在4年內以經濟行政手段在台灣引爆「極嚴重危機」，恐怕「讓美國總統川普與很多領袖夜不能寐」。他更批評，川普不重視國安，大幅削減白宮國安決策人力，部分職能甚至轉交黃仁勳等非正式顧問之手。

博明日前接受投資者平台Top1000Funds訪談於6日刊出，他表示，北京有許多不必動武就讓台灣陷入困境的方式，比如透過經濟與行政手段，向全球航運公司發出通告，要求「進入台灣港口須經中國批准」，迫使企業在台灣貿易主權與中國市場之間二擇一，進而對全球供應鏈造成衝擊。

中國奪取台灣不僅是政治象徵，更是軍事戰略目標，博明比喻，現行的「第一島鏈」猶如一道「收費閘口」，中國的船艦、潛艦與戰機若要進出太平洋，必須穿越由美國及其盟友掌控的區域。依照中國軍事理論，一旦奪取台灣，就等於突破這道封鎖線，能在戰略上包圍日本、瓦解其防禦體系，甚至切斷日本的能源與糧食進口，將是「戰略大勝」。

他警告，即使只是一紙官僚通告，也可能引發嚴重的台海危機，「這應該讓美國與全球都高度警覺」。

針對川普的第二任期，博明批評，川普在國安政策上短視近利，大幅裁減國安會人力，目前白宮國安政策幕僚僅約36人；部分職能甚至由私人顧問取代，「像是兼職白宮AI主管的塞克斯（David Sacks），還有輝達執行長黃仁勳，他完全不是政府官員，但卻成為總統在科技與AI議題上的主要顧問，實際上取代馬斯克提供科技與國安方面的建議」。

談到美中關係，博明認為，川普未來將在「對中強硬」與「經濟現實」之間陷入掙扎。雖然他可能重啟對中加徵關稅，但中國正加速脫鉤、降低對美依賴。他說，「習近平頂多同意多買些大豆或波音客機，但不會改變經濟模式，因為那正是中國脫離西方依存的核心目標」。