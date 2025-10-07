影子艦隊可作無人機平台 德專家籲防堵漏洞阻混合戰

德國資安專家警告，俄羅斯為規避制裁而運作的「影子艦隊」可能被用為無人機發射與回收平台。他呼籲防堵漏洞，阻止俄羅斯繼續利用影子艦隊發動混合戰，並指德國應加速推動「關鍵基礎設施保護法」，助醫院、發電廠等設施建立偵防系統，應對日益頻繁的無人機侵擾。

關鍵基礎設施聯盟（AG Kritis）創辦人阿圖（Manuel Atug）長年參與德國公共安全與資安政策制定。他今天在一場與國際媒體連線的專家座談中，解析歐洲近期一再發生的無人機侵擾事件。來自德法、東歐及北歐的記者頻頻提問，反映歐洲社會對此議題的普遍焦慮。

阿圖指出，部分無人機干擾事件可能與俄羅斯「影子艦隊」有關。這批老舊油輪與貨船原為歐洲船主所有，後被轉售予俄方，用於繞過制裁，在波羅的海與北海運作。

他警告，這些船隻具備成為無人機發射或回收平台的條件，若遭軍事化利用，將大幅增加偵測與追蹤難度。許多船隻仍由歐洲保險公司承保，若不切斷這些漏洞，俄羅斯就能繼續利用影子艦隊發動混合戰。

除俄羅斯外，阿圖警告，中國已建立全球最大規模的無人機生產鏈，並研發能同時發射多架無人機的戰艦。

他說，中國去年下令量產100萬架無人機，「顯然不是為了倉儲」。歐洲若不加緊腳步，將被動面對他國在技術與戰略上的主導地位。

德國內政部長杜布林德（Alexander Dobrindt）近日提出修法，擴大聯邦國防軍在境內擊落無人機的權限。阿圖批評，此舉危險且違憲，強調德國憲法明文禁止軍方執行國內警務。這項原則源於戰後歷史經驗，旨在防止軍事力量介入內政。

阿圖表示，即使修法成功，在非軍事區以武力擊落無人機仍充滿風險。若無人機搭載爆炸裝置，墜落後可能砸中飛機、建築或油槽，在人潮密集處造成更大災難。

阿圖主張，德國應集中資源強化基礎設施防護，並在「關鍵基礎設施保護法」（Kritis-Dachgesetz）草案中明確規定，協助醫院、發電廠、供水系統等業者建立無人機偵測與防禦能力。

他指出，防禦體系應建立跨部門合作：業者負責偵測並通報威脅，警方迅速攔截並保全現場，情報單位再追查操作者。「讓警察與營運商提早發現與應對，比等軍隊出動開槍更有效，也更符合憲政原則。」

針對無人機在歐洲社會引發不安，阿圖認為，與其陷入恐慌，不如強化民防與風險意識。他說，自己家中備有電池、飲用水與罐頭食品，以備停電或災難時能自給數日，強調「真正的安全來自準備，而不是恐懼」。