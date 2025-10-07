快訊

不吃保健品也不戒酒 79歲長壽研究者堅持實踐兩個「抗衰老習慣」

小資福音？iPhone 17e傳明年上半年登場「有A19晶片和動態島」

光復鄉今恢復上班課！學生難掩興奮 家長「借車」接送：交通太亂了

影子艦隊可作無人機平台 德專家籲防堵漏洞阻混合戰

中央社／ 柏林6日專電

德國資安專家警告，俄羅斯為規避制裁而運作的「影子艦隊」可能被用為無人機發射與回收平台。他呼籲防堵漏洞，阻止俄羅斯繼續利用影子艦隊發動混合戰，並指德國應加速推動「關鍵基礎設施保護法」，助醫院、發電廠等設施建立偵防系統，應對日益頻繁的無人機侵擾。

關鍵基礎設施聯盟（AG Kritis）創辦人阿圖（Manuel Atug）長年參與德國公共安全與資安政策制定。他今天在一場與國際媒體連線的專家座談中，解析歐洲近期一再發生的無人機侵擾事件。來自德法、東歐及北歐的記者頻頻提問，反映歐洲社會對此議題的普遍焦慮。

阿圖指出，部分無人機干擾事件可能與俄羅斯「影子艦隊」有關。這批老舊油輪與貨船原為歐洲船主所有，後被轉售予俄方，用於繞過制裁，在波羅的海與北海運作。

他警告，這些船隻具備成為無人機發射或回收平台的條件，若遭軍事化利用，將大幅增加偵測與追蹤難度。許多船隻仍由歐洲保險公司承保，若不切斷這些漏洞，俄羅斯就能繼續利用影子艦隊發動混合戰。

除俄羅斯外，阿圖警告，中國已建立全球最大規模的無人機生產鏈，並研發能同時發射多架無人機的戰艦。

他說，中國去年下令量產100萬架無人機，「顯然不是為了倉儲」。歐洲若不加緊腳步，將被動面對他國在技術與戰略上的主導地位。

德國內政部長杜布林德（Alexander Dobrindt）近日提出修法，擴大聯邦國防軍在境內擊落無人機的權限。阿圖批評，此舉危險且違憲，強調德國憲法明文禁止軍方執行國內警務。這項原則源於戰後歷史經驗，旨在防止軍事力量介入內政。

阿圖表示，即使修法成功，在非軍事區以武力擊落無人機仍充滿風險。若無人機搭載爆炸裝置，墜落後可能砸中飛機、建築或油槽，在人潮密集處造成更大災難。

阿圖主張，德國應集中資源強化基礎設施防護，並在「關鍵基礎設施保護法」（Kritis-Dachgesetz）草案中明確規定，協助醫院、發電廠、供水系統等業者建立無人機偵測與防禦能力。

他指出，防禦體系應建立跨部門合作：業者負責偵測並通報威脅，警方迅速攔截並保全現場，情報單位再追查操作者。「讓警察與營運商提早發現與應對，比等軍隊出動開槍更有效，也更符合憲政原則。」

針對無人機在歐洲社會引發不安，阿圖認為，與其陷入恐慌，不如強化民防與風險意識。他說，自己家中備有電池、飲用水與罐頭食品，以備停電或災難時能自給數日，強調「真正的安全來自準備，而不是恐懼」。

延伸閱讀

澤倫斯基：俄軍襲擊烏克蘭所用武器含超10萬外國零部件

挪威奧斯陸機場再傳目擊無人機 一度暫停航班降落

基輔指控：中國提供衛星資料 幫助俄羅斯打烏克蘭

花蓮災情嚴峻還要辦國慶活動？ 101董座賈永婕：堅定不移

相關新聞

美前官員博明：陸4年內將不動武掀台海危機 批川普讓黃仁勳插手國安

前美國副國家安全顧問、現任史丹佛大學胡佛研究所訪問學者博明（Matt Pottinger）警告，中國大陸即使不發動全面戰...

日本中小學教師全球最過勞 蟬連OECD工時最長榜首

經濟合作暨發展組織（OECD）7日公布的調查顯示，日本教師每周工作時間皆與2018年的上次調查一樣為全球最長。小學老師連...

靜待川習會結果 學者：印太怕美中協議犧牲盟友利益

川習會預料將於APEC峰會舉行，專家學者分析說，美中關係正處於變動期，充滿不確定因素，印太地區的國家都在靜觀其變；有學者...

川習會腳步近 美前官員：習近平可能要求美國對台表態

川習會腳步逼近，美國前副助理國務卿柯慶生（Thomas Christensen）6日表示，他預期中國國家主席習近平有可能...

以哈戰爭滿2年！川普曝哈瑪斯「重要讓步」以軍不甩談判續開火

2023年10月7日爆發的以哈戰爭迄今屆滿兩年，以色列與哈瑪斯於當地6日晚間在埃及就停火交換人質舉行間接談判，預計將持續...

南韓大舉引進外籍生拯救學校財務 浮濫招生副作用爆發

南韓的國際學生今年超過30萬人，比政府目標提前2年。不過南韓議員依教育部提供的數據，質疑政府放寬外國人就學之際，現有超過半數留學生韓文或英文跟不上學校進度，學習品質堪憂。首爾一名大四學生就說，真不知道這些外國同學怎麼被錄取進來的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。