靜待川習會結果 學者：印太怕美中協議犧牲盟友利益

川習會預料將於APEC峰會舉行，專家學者分析說，美中關係正處於變動期，充滿不確定因素，印太地區的國家都在靜觀其變；有學者也認為說，印太國家深怕美國為了與中國達成協議，可能犧牲盟友的利益。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）6日針對川普的外交政策舉行座談會，CSIS弗裡曼中國研究講座主任萊文（Henrietta Levin）表示，中國樂於見到川普政府的善變、具報復性的外交政策，讓中國可以成為世界上更穩定的領導者，甚至可能吸引到親美的國家向中國靠攏。

萊文也指出，川普上任後，華盛頓也提出對中激進的政策，但也在部分政策上做出讓步，包括對台政策，以及高端科技的管制等；萊文也認為，與其和盟友國家深化關係，川普經常看起來更願意與中國國家主席習近平強化關係。

萊文認為說，川普這樣的做法讓美國的盟友有更大的壓力，一來他們身為美國的盟友卻遭到不對等的待遇，二來印太國家確實害怕美國可能與中國達成大型的交易，犧牲掉盟友的利益。

CSIS客座資深顧問塞勒（Sydney Seiler）指出，美國新版的國防戰略尚未出爐，其內容將透露川普政府對於新世界秩序的看法，也將揭露美國對中的觀點。

塞勒表示，很多人擔心中國在對台和南海的軍事活動，但美國可能為了與中國達成經濟合作上的突破而輕忽這些問題；塞勒認為，川普可能更聚焦在與中國的合作，而看輕這些擔憂。

塞勒分析表示，無論是出於沮喪，了解到北京和華府都無法信任，還是務實地理解到新的世界秩序正在成形，印太地區的國家都開始採取避險的策略；塞勒表示，各方都在靜觀其變，直到美中關係在接下來的數月到數年內變得更為清晰。