川習會腳步近 美前官員：習近平可能要求美國對台表態

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國前副助理國務卿、現任CSIS地緣和外交政策研究部普立茲克主任的柯慶生（Thomas Christensen）。圖／聯合報資料照片
川習會腳步逼近，美國前副助理國務卿柯慶生（Thomas Christensen）6日表示，他預期中國國家主席習近平有可能在談判中要求美國對台灣議題表態，包括反對台獨，甚至支持兩岸和平統一，但柯慶生認為，這樣的大型交易不符合美國的利益，美中達成協議的機率不高。

美國總統川普預計於APEC峰會與中國國家主席習近平見面，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）6日邀請學者專家分析討論川習可能的對談內容。

現任CSIS地緣和外交政策研究部普立茲克主任的柯慶生表示，他預期美國會要求中國出口更多稀土和磁鐵，同時要求中國恢復進口美國產品，特別是美國的農產品，如大豆等。

柯慶生表示，美國可能向中國抗議有遭到拘留，或無法離境的美國公民；美國也可能抗議中國在印太地區的政策，聚焦中國對台灣、菲律賓和日本的威脅。

柯慶生指出，中國則可能聚焦減少美國的對中關稅稅率，以及減少美國對半導體出口的限制，包括高端半導體晶片、半導體製造設備等，並減少被美國監管的中國企業名單。

同時，柯慶生預期習近平也可能談到經濟以外的議題，尤其希望美國在「一中政策」之外更進一步，包括從不支持台獨的立場，改為反對台獨，甚至要求美國表態支持兩岸之間和平統一；習近平也可能要求美國減少對台軍售，或者減少美台之間的安全合作。

柯慶生說，如果美方接受習近平這樣的要求，將大大傷害台灣的是士氣和安全，不過他認為，美中之間達成這樣大型交易（grand bargain）的可能性不高，因為很難符合美國利益。

此外，柯慶生也說，美方開放高端半導體和半導體製造設備的機會也不大，因為這些出口控管屬於國安措施，其目的是為了要拖延中國人民解放軍的現代化進程，很難淪為交易的籌碼；柯慶生也不認為，美國應該與中國討論美台之間的安全關係。

柯慶生表示，他不認為川習會會達成大型的交易，但美中可能針對芬太尼、降低關稅，以及中國增加對美採購農產品等議題達成協議，但恐怕無法處理到其他議題，包括美國宣布課徵40%的轉運稅，中國恐深受其害的問題。

柯慶生也分析說，美中談判可以遭遇亂流，例如美國如果真的想要向俄羅斯施壓來結束俄烏戰爭，可能把矛頭指向中國，引發中國的反擊；柯慶生也表示，中國與伊朗保持良好的長期關係，他不會意外中方與伊朗合作，協助強化伊朗的軍隊，若這樣的消息曝光，也可能衝擊美中談判。

美國公民 半導體 美中 川習會 川普 習近平

