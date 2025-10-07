以哈戰爭滿2年！川普曝哈瑪斯「重要讓步」以軍不甩談判續開火

2023年10月7日爆發的以哈戰爭迄今屆滿兩年，以色列與哈瑪斯於當地6日晚間在埃及就停火交換人質舉行間接談判，預計將持續數日。美國總統川普透露，哈瑪斯「做出重要讓步」，但似乎在解除武裝一事仍然未能達成共識。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名知情官員透露，談判預計持續「數日」，美國、卡達、埃及與土耳其等斡旋代表均參與。埃及國營新聞機構「開羅新聞台」（Al Qahera News）報導稱，會談「氣氛正面」。

川普6日在白宮表示，哈瑪斯在停火談判中做出重要讓步，「我認為哈瑪斯已同意部分非常重要的事項」。

但問及美方是否有任何「紅線」，例如要求哈瑪斯解除武裝時，川普回答：「嗯，如果某些條件沒有達成？我們就不會繼續，但我認為我們的進展非常順利。」

另問及Axios報導指川普曾勸內唐亞胡「別再消極、接受勝利」，川普否認，並稱內唐亞胡對協議「非常正面」。他強調以色列表現良好，各方合作順利，並表示「我真的認為我們會達成協議」。

另一方面，半島電視台報導，儘管談判進行中，以色列仍持續在加薩殺害巴勒斯坦人，當地6日傳出10人喪生，其中3人是在尋求人道援助時遇害。自川普10月4日宣布要求以色列停止轟炸加薩以來，巴勒斯坦死亡人數已達104人。