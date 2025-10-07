中國外長王毅訪義大利 將會晤總統與外長

中國外長王毅出訪義大利，義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）8日將與王毅共同主持第12屆義中政府會議，義國總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）9日接見王毅。

根據義大利外交部公開行程，塔加尼8日上午將與王毅在夫人莊園（Villa Madama）舉行會議。義大利總統府公布行程指出，馬達雷拉9日上午11時將在總統府接見王毅。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的右派政府上任後，義大利退出中國「一帶一路」倡議，並被視為歐洲最「親美」的國家之一。不過不少輿論認為，義國政府面對中國關係，將試圖尋找平衡點。義國總統與總理去年皆曾訪問中國，2024年是義中戰略夥伴關係20週年紀念。

義媒Decode39報導，義國政府希望與中國保持開放溝通，但必須在去風險框架內進行，以符合歐盟與跨大西洋戰略，因此義大利既想對話，又顯得相當謹慎。

報導指出，義大利政府將在特定經貿領域向北京開放，但將「堅守科技與貿易安全」，包括支持歐盟對中國電動車的關稅政策。在關鍵資通訊技術部分，義大利基本立場是「在跨大西洋聯盟購買」，除本國產品，將優先購買歐盟、北約成員或志同道合夥伴（日本、以色列、韓國、澳紐、瑞士等）的產品。

報導指出，在能源部分，義大利是歐盟第一個國家，將中國製造太陽能板及組件排除在再生能源激勵措施之外。中國控制全球約80%太陽能電池組件產量，義大利的目標是減少對北京依賴，建立更強大的西方供應鏈。