快訊

台積電漲勢未歇？外媒列舉年底前不買會後悔的三理由

延長撥款法案又沒過關 美聯邦政府續關門

柯文哲今天登板作證 5共犯「做球」他如何接招？

中國外長王毅訪義大利 將會晤總統與外長

中央社／ 詩羅馬7日專電

中國外長王毅出訪義大利，義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）8日將與王毅共同主持第12屆義中政府會議，義國總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）9日接見王毅。

根據義大利外交部公開行程，塔加尼8日上午將與王毅在夫人莊園（Villa Madama）舉行會議。義大利總統府公布行程指出，馬達雷拉9日上午11時將在總統府接見王毅。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的右派政府上任後，義大利退出中國「一帶一路」倡議，並被視為歐洲最「親美」的國家之一。不過不少輿論認為，義國政府面對中國關係，將試圖尋找平衡點。義國總統與總理去年皆曾訪問中國，2024年是義中戰略夥伴關係20週年紀念。

義媒Decode39報導，義國政府希望與中國保持開放溝通，但必須在去風險框架內進行，以符合歐盟與跨大西洋戰略，因此義大利既想對話，又顯得相當謹慎。

報導指出，義大利政府將在特定經貿領域向北京開放，但將「堅守科技與貿易安全」，包括支持歐盟對中國電動車的關稅政策。在關鍵資通訊技術部分，義大利基本立場是「在跨大西洋聯盟購買」，除本國產品，將優先購買歐盟、北約成員或志同道合夥伴（日本、以色列、韓國、澳紐、瑞士等）的產品。

報導指出，在能源部分，義大利是歐盟第一個國家，將中國製造太陽能板及組件排除在再生能源激勵措施之外。中國控制全球約80%太陽能電池組件產量，義大利的目標是減少對北京依賴，建立更強大的西方供應鏈。

延伸閱讀

北韓與中國外長會談 強調深化合作抗衡霸權

在北京會見美國眾議員團 陸外長王毅稱「一波三折的破冰之旅」

王毅會見美眾議員代表團 稱中美關係趨穩來之不易

首訪陸與王毅會晤 南韓外長：希望習近平10月底訪韓出席慶州APEC峰會

相關新聞

靜待川習會結果 學者：印太怕美中協議犧牲盟友利益

川習會預料將於APEC峰會舉行，專家學者分析說，美中關係正處於變動期，充滿不確定因素，印太地區的國家都在靜觀其變；有學者...

川習會腳步近 美前官員：習近平可能要求美國對台表態

川習會腳步逼近，美國前副助理國務卿柯慶生（Thomas Christensen）6日表示，他預期中國國家主席習近平有可能...

以哈戰爭滿2年！川普曝哈瑪斯「重要讓步」以軍不甩談判續開火

2023年10月7日爆發的以哈戰爭迄今屆滿兩年，以色列與哈瑪斯於當地6日晚間在埃及就停火交換人質舉行間接談判，預計將持續...

南韓大舉引進外籍生拯救學校財務 浮濫招生副作用爆發

南韓的國際學生今年超過30萬人，比政府目標提前2年。不過南韓議員依教育部提供的數據，質疑政府放寬外國人就學之際，現有超過半數留學生韓文或英文跟不上學校進度，學習品質堪憂。首爾一名大四學生就說，真不知道這些外國同學怎麼被錄取進來的。

【專家之眼】馬一兆鎂，教宗撈過界了嗎？ 我無事民自富

美國動電車大廠Tesla董事會日前公布一份為期10年，被業界稱為「史上最大對賭協議」的薪酬方案，只要馬斯克(Elon M...

讚她有智慧、實力…川普發文賀日本「選出首位女首相」

美國總統川普六日在社群媒體發文聲稱，日本剛選出「首位女首相」，她是備受敬重、富有智慧和實力的人物，這對出色的日本人民是極好消息，「恭喜大家」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。