快訊

揭弊卻丟了飯碗…吹哨者人生一場空 嘆正義何在

國軍精銳…海龍蛙兵移防澎湖 美軍不再赴金門協訓

高市早苗有望成日相 日媒：川普擬10月底訪日會談

中央社／ 東京7日綜合外電報導

日本自民黨新總裁高市早苗可望成為首相，當地媒體引述相關人士說法，美日兩國在協調預定10月底美國總統川普訪日時，於28日舉行領袖會談，高市有望作為新日相首次跟川普會談。

高市早苗於10月4日自民黨總裁選舉勝出，成了自民黨創黨70年來首位女總裁，預計15日在臨時國會首相指名選舉時將被選為首相，可望成為日本第一位女首相。

共同社昨天報導，多名日本政府相關人士透露，川普預計10月27日至29日訪問日本。日方希望在28日舉行的領袖會談上，針對加強海洋活動的中國以及推進核子與飛彈開發的北韓，確認日美兩國的基本政策。

高市早苗或許會向川普請求合作，推動解決北韓綁架日本人的問題。

川普與日皇德仁的會晤則協調大致安排於27日，他在28日將前往美國海軍橫須賀基地，向美軍官兵發表演講。

川普上次訪問日本，是在2019年6月出席大阪市舉行的20國集團（G20）領袖峰會。

日本 川普 首相

延伸閱讀

高市早苗有望成日本第一位女首相 川普發文道賀

日民調：53.6%受訪者認為高市早苗出任首相 日中關係將惡化

川普下令派國民兵進駐芝加哥 伊利諾州提起訴訟

經濟即安全 台灣應學習高市早苗安保戰略

相關新聞

諾貝爾醫學獎 美日3學者獲殊榮

今年諾貝爾醫學獎得主六日揭曉，美國系統生物研究所學者布朗柯、美國生物科技公司索諾馬生醫顧問藍斯德爾、日本大阪大學教授坂口...

撐不過1個月 法國新總理閃電請辭

法國新內閣人事引發不滿，政治盟友和對手均威脅倒閣，迫使九月九日才獲法國總統馬克宏點名擔任新總理的勒克努六日請辭，馬克宏當...

【專家之眼】馬一兆鎂，教宗撈過界了嗎？我無事民自富

美國動電車大廠Tesla董事會日前公布一份為期10年，被業界稱為「史上最大對賭協議」的薪酬方案，只要馬斯克(Elon M...

讚她有智慧、實力…川普發文賀日本「選出首位女首相」

美國總統川普六日在社群媒體發文聲稱，日本剛選出「首位女首相」，她是備受敬重、富有智慧和實力的人物，這對出色的日本人民是極好消息，「恭喜大家」。

高市布局新內閣…茂木敏充接外相 木原稔任官房長官

朝日新聞報導，日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗四日當選自民黨新任總裁後，緊鑼密鼓展開人事布局，新內閣將任命前幹事長茂木敏充回任外務大臣，並由前防衛大臣木原稔出任內閣官房長官。另外，高市在總裁決選的勁敵、現任農林水產大臣小泉進次郎也可望入閣，但將轉任其他職務。

諾獎醫學獎 學者：為免疫學研究開新大門

二○二五年諾貝爾醫學獎由美國學者布朗科、藍斯德爾與日本大阪大學教授坂口志文三名學者共享，以研究「調節性Ｔ細胞」獲得殊榮。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。