高市早苗有望成日相 日媒：川普擬10月底訪日會談
日本自民黨新總裁高市早苗可望成為首相，當地媒體引述相關人士說法，美日兩國在協調預定10月底美國總統川普訪日時，於28日舉行領袖會談，高市有望作為新日相首次跟川普會談。
高市早苗於10月4日自民黨總裁選舉勝出，成了自民黨創黨70年來首位女總裁，預計15日在臨時國會首相指名選舉時將被選為首相，可望成為日本第一位女首相。
共同社昨天報導，多名日本政府相關人士透露，川普預計10月27日至29日訪問日本。日方希望在28日舉行的領袖會談上，針對加強海洋活動的中國以及推進核子與飛彈開發的北韓，確認日美兩國的基本政策。
高市早苗或許會向川普請求合作，推動解決北韓綁架日本人的問題。
川普與日皇德仁的會晤則協調大致安排於27日，他在28日將前往美國海軍橫須賀基地，向美軍官兵發表演講。
川普上次訪問日本，是在2019年6月出席大阪市舉行的20國集團（G20）領袖峰會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言