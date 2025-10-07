高市早苗有望成日相 日媒：川普擬10月底訪日會談

日本自民黨新總裁高市早苗可望成為首相，當地媒體引述相關人士說法，美日兩國在協調預定10月底美國總統川普訪日時，於28日舉行領袖會談，高市有望作為新日相首次跟川普會談。

高市早苗於10月4日自民黨總裁選舉勝出，成了自民黨創黨70年來首位女總裁，預計15日在臨時國會首相指名選舉時將被選為首相，可望成為日本第一位女首相。

共同社昨天報導，多名日本政府相關人士透露，川普預計10月27日至29日訪問日本。日方希望在28日舉行的領袖會談上，針對加強海洋活動的中國以及推進核子與飛彈開發的北韓，確認日美兩國的基本政策。

高市早苗或許會向川普請求合作，推動解決北韓綁架日本人的問題。

川普與日皇德仁的會晤則協調大致安排於27日，他在28日將前往美國海軍橫須賀基地，向美軍官兵發表演講。

川普上次訪問日本，是在2019年6月出席大阪市舉行的20國集團（G20）領袖峰會。