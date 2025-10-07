馬克宏指派卸任總理展開最後協商 盼化解政治危機

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）指派今天稍早請辭獲准的總理勒克努（Sebastien Lecornu），與其他政黨進行最後協商，試圖為當前的政治僵局尋找出路。

路透社報導，勒克努在宣布新內閣名單後僅數小時便提出內閣總辭，創下法國現代史上最短命內閣的紀錄，國內政治危機更加惡化。39歲的勒克努9月9日才剛上任，成為馬克宏任內第7位總理。

目前還不清楚勒克努肩負的任務具體內容為何。根據法國憲法，馬克宏有權再次任命勒克努出任總理。

馬克宏給了勒克努48小時期限。

總統府艾里賽宮（Elysee）聲明表示：「總統已責成勒克努先生，這位負責日常政務的卸任總理，於週三晚間（8日）前負責進行最後協商，為國家定調行動方案與穩定方針。」

勒克努表示，他已接受馬克宏總統的要求。勒克努稍早宣布閃電請辭，引發股市和歐元匯價大幅走低。