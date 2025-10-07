讚她有智慧、實力…川普發文賀日本「選出首位女首相」

美國總統川普六日在社群媒體發文聲稱，日本剛選出「首位女首相」，她是備受敬重、富有智慧和實力的人物，這對出色的日本人民是極好消息，「恭喜大家」。

日本執政黨自民黨四日舉行總裁選舉，前經濟安保大臣高市早苗當選第廿九代總裁，有望十五日獲國會指名成為日本第一位女首相。

國際中心／綜合報導

日本自民黨新總裁高市早苗積極布局十五日上路的新內閣人事，將延攬對台灣極為友好的前防衛大臣木原稔擔任內閣官房長官。中央社報導，駐日代表李逸洋六日受訪時表示，「台日關係會愈來愈好」。

李逸洋和日本跨黨派國會議員組成的「日華議員懇談會」會長古屋圭司，六日出席在紀伊國書店新宿本店舉行的「台灣月書展」開幕式，被台灣媒體問及對高市早苗當選自民黨總裁的看法。

李逸洋表示，高市對台灣一向非常友善親近，今年四月她訪問台灣時見到賴清德總統，也去高雄向前日相安倍晉三銅像致意。

李逸洋表示，今年七月他在山口縣見到高市，之前也拜訪過高市，七月外交部長林佳龍訪日時也與高市會晤，當時他作陪。

李逸洋說：「高市與台灣非常親近，而且承繼安倍路線，如印太戰略，相信在她主政下，台日之間的關係會更深化。」