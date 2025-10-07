高市布局新內閣…茂木敏充接外相 木原稔任官房長官

朝日新聞報導，日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗四日當選自民黨新任總裁後，緊鑼密鼓展開人事布局，新內閣將任命前幹事長茂木敏充回任外務大臣，並由前防衛大臣木原稔出任內閣官房長官。另外，高市在總裁決選的勁敵、現任農林水產大臣小泉進次郎也可望入閣，但將轉任其他職務。

茂木曾於二○一九年九月至二○二一年間擔任外務大臣，當時他成功完成與美國總統川普第一任期的日美貿易談判。基於其經驗與對美交涉能力，高市決定再次任用他。

木原稔則因政治立場與高市接近，被視為能擔任內閣核心的適任人選。

高市陣營人士說，高市考慮啟用參加這次總裁選舉的其他候選人。前經濟安全保障大臣小林鷹之預計將出任重要閣員，而小泉進次郎可能離開農林水產省，改任其他閣職。

高市幕僚透露：「由於小泉在稻米政策上引發農協不滿，評價不佳，因此即使留任內閣，也得換個職位。」

至於黨內人事預計七日定案。高市預計任命麻生派領袖、前首相麻生太郎為副總裁；並由麻生派的鈴木俊一出任幹事長。

高市預料將於十五日召開的臨時國會中成為日本史上首位女首相。

多名日本政府相關人士六日說，日美政府已在討論，川普預定廿七日至廿九日訪日，廿八日與高市舉行首次峰會。

日本共同社六日公布最新民調顯示，百分之八十六點五受訪者期待日本產生史上首位女首相，百分之五十三點六受訪者認為，高市早苗擔任首相「日中關係會變差」。