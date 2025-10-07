諾貝爾醫學獎 美日3學者獲殊榮

今年諾貝爾醫學獎得主六日揭曉，美國系統生物研究所學者布朗柯、美國生物科技公司索諾馬生醫顧問藍斯德爾、日本大阪大學教授坂口志文共獲殊榮，表彰其對周邊免疫耐受的相關發現。

諾貝爾委員會說，三人對防止免疫系統傷害人體的周邊免疫耐受機制，具有開創性發現。他們發現免疫系統的「守衛」，即調節性Ｔ細胞，為這個新研究領域奠基，促進多項具潛力的醫學治療方式發展，其中部分已在進行臨床試驗。

各地研究者正致力利用調節性Ｔ細胞，開發自體免疫疾病和癌症的療法。外界期盼這將能治療或治癒自體免疫疾病、提高癌症治療成效，並在幹細胞移植後預防嚴重併發症，有望讓移植手術效果更成功。

美聯社報導，免疫系統有許多相互重疊的系統以偵測和對抗細菌、病毒等有害物；Ｔ細胞等關鍵免疫細胞會接受辨識有害物的訓練，但若部分Ｔ細胞發生異常，可能引發自體免疫疾病。異常的Ｔ細胞照理會在胸腺被清除，該清除過程稱為「中樞耐受」。

三名得主則揭示人體維持免疫系統正常運作的另外方式「周邊耐受」。這始於坂口一九九五年發現一種先前未知的Ｔ細胞亞型，現在稱為調節性Ｔ細胞，這是抑制過多免疫反應淋巴球的一種，扮演守衛角色，尋找並抑制反應過度的其他形式Ｔ細胞，確保免疫系統對自身組織保持耐受。

接著二○○一年，布朗柯和藍斯德爾發現特定小鼠的基因存在一種突變，將該基因命名「Foxp三」，還證明該基因在人體的對應基因若突變，將導致嚴重自體免疫疾病ＩＰＥＸ症候群。兩年後，坂口再將前述發現串連，證明Foxp三基因控制調節性Ｔ細胞生成。

布朗柯在凌晨從造訪她家的美聯社攝影師得知獲獎，表示諾貝爾委員會曾打來，她以為該通瑞典號碼是垃圾訊息，所以沒接。

坂口得知獲獎後，踏出研究室時表示備感榮譽，並在稍晚於大阪大學的記者會說，獲獎是驚喜，希望該獎能幫助推進研究和患者照顧。

他表示，調節性Ｔ細胞功能是抑制自身的免疫反應，也就是防止身體攻擊自己，但也會抑制對於癌細胞的免疫反應。如果能從癌組織中去除這些抑制性淋巴球，免疫系統對癌症攻擊力就會增強。目前癌症免疫療法雖然已有一定療效，但成功率大概只有二至三成，未來研究目標是讓五成以上癌症都能靠免疫力治癒，相信總有一天癌症將不再是令人畏懼的疾病。