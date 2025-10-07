諾獎醫學獎 學者：為免疫學研究開新大門

二○二五年諾貝爾醫學獎由美國學者布朗科、藍斯德爾與日本大阪大學教授坂口志文三名學者共享，以研究「調節性Ｔ細胞」獲得殊榮。國內學者讚許，免疫學已成研究顯學，「想拿諾貝爾獎，研究免疫學就對了」。

諾貝爾獎委員會表示，三名學者揭示了調節性Ｔ細胞如何在體內控制免疫反應，防止免疫系統攻擊自身組織，對自體免疫疾病、癌症免疫療法等領域具有深遠影響。國內學者均認為，該研究為免疫學開啟一扇大門，於自體免疫疾病、癌症及器官移植等醫學領域，出現突破性進展。

台灣科技媒體中心昨天舉辦線上記者會，國立陽明交通大學臨床醫學研究所副教授陳斯婷表示，過往對於免疫學理解為提升免疫細胞活化，坂口志文於一九九五年發現「調節性Ｔ細胞」，可調控、抑制免疫細胞，而布朗科和藍斯德爾發現調節性Ｔ細胞中重要調節基因「Foxp3」，對自體免疫疾病、癌症治療及器官移植等，具有突破性發現。

中研院分子生物研究所助研究員王維樂表示，「Foxp3」基因有助於免疫系統恆定，動物實驗發現，如小鼠缺乏「Foxp3」基因，將引起嚴重的自體免疫疾病，壽命將從正常二年縮短不到一個月，可見此基因重要性。

國立陽明交通大學微生物與免疫學研究所教授兼所長徐嘉琳表示，「調節性Ｔ細胞如果是一個交響樂團，Foxp3基因就是樂團指揮，能讓調節性Ｔ細胞功能正常發揮」，調節性Ｔ細胞有如免疫系統中的警察，避免免疫系統過於活化，不要過度反應。如需免疫系統活化，調節性Ｔ細胞也能扮演重要角色。

徐嘉琳說，此研究提供多種疾病臨床治療可能性，例如紅斑性狼瘡等自體免疫疾病，或打噴涕、食物過敏所引起的皮膚搔癢，以及肝臟、腎臟器官移植後免疫系統對新器官排斥，甚至對於自體免疫所引起的糖尿病等，可透過調節性Ｔ細胞來抑制免疫反應。

此外，癌症治療需免疫力活化時，可藉由移除調節性Ｔ細胞抑制功能達到目的。目前全球約有二百多個調節性Ｔ細胞相關研究正在進行，台灣也有生技公司進行相關研究，相信不久即能運用在疾病治療及日常生活中。

王維樂表示，早在廿年前就有學者提出「調節性Ｔ細胞」理論，但當時傳出實驗造假疑慮，經坂口志文等學者重新研究，過程中遭受眾多困難及挑戰，如今告知世人調節性Ｔ細胞確實存在，榮獲諾貝爾獎可說是十分不容易。