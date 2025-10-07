撐不過1個月 法國新總理閃電請辭

法國新內閣人事引發不滿，政治盟友和對手均威脅倒閣，迫使九月九日才獲法國總統馬克宏點名擔任新總理的勒克努六日請辭，馬克宏當天接受，提前大選呼聲四起。

勒克努是馬克宏擔任總統任內第七任、過去兩年第五任總理，出任總理僅廿七天，其政府只維持十四小時，為法國現代史上最短命內閣。法新社和路透報導，勒克努辭職出人意料，標誌法國政治危機再度加深，將進一步陷入政治僵局。

作為馬克宏長期盟友的勒克努與各政黨磋商數周後，五日派任新內閣首長，預定六日召開首次內閣會議。他原本承諾新人事將與過去內閣迥異，結果多為老面孔，敵友均反對，有人認為其過於右翼，另有人認為其不夠右翼，促使勒克努在公布內閣成員十四小時後請辭。

法國政壇立即傳出逼宮聲浪，極右派「國民聯盟」領袖巴德拉說，解散國會、重新選舉才能恢復政局穩定，還說該黨已準備好執政。強硬左派「不屈法國」國民議會黨團主席帕諾說，勒克努請辭，馬克宏也應該下台。

馬克宏去年在極右派於歐洲議會選舉大勝後，決定提前改選國會，結果使國會更分裂，目前左派、中間派和極右派三足鼎立，不論誰當總理都很難推動法案，政府難以治理。

法國一九五八年建立第五共和以來，很少陷入如此嚴重政治危機。法國赤字高居歐元區之冠，總理須在分裂國會通過不受歡迎的預算案，包含撙節與增稅等措施，導致多名總理接連下台。去年九月被任命為總理的巴尼耶只做了三個月，繼任者貝胡撐了九個月，後因提出撙節預算案被否決而下台。

ＢＢＣ說，馬克宏現在有三個選擇。他可以辭職，但可能性極低，剩下兩條路是任命新總理或再次解散國會。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」歐洲總監拉曼說，現在提前改選國會恐讓極右派掌權，相信馬克宏將任命新總理，設法讓極右和左翼在野黨合作來避免重大財政和政治危機。

顧問公司LB Macro創辦人布提廖內說，勒克努下台，商界信心勢必進一步降低，將讓法國經濟受創，衝擊整體歐盟活動。

彭博策略師庫柏指出，法國缺乏解決赤字的政治意願，總理下台將讓公債價格續跌，更有可能提前大選以打破政治僵局。