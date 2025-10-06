以色列驅逐加薩援助船隊逾百參與者 含環保少女童貝里
以色列政府宣布，今天再將加薩援助船隊171名參與者驅逐出境，當中包括瑞典「環保少女」童貝里（GretaThunberg）。
法新社報導，聯合國（UN）指出，經過兩年嚴重衝突，加薩走廊（Gaza Strip）已陷入饑荒。這支45艘船組成的援助船隊原本計劃突破以色列對加薩的封鎖，運送援助物資到當地。
以色列1日開始在國際海域攔截這些援助船，以國官員2日說，已阻止逾400人搭乘的船隻抵達加薩。
以色列外交部今天在社群平台X發文寫道，今天再將童貝里等171名「挑釁者」從以色列驅逐至希臘及斯洛伐克，被驅逐者包括希臘、義大利、法國、美國等數個國家的公民。
貼文所附照片顯示，童貝里與另外兩名女性穿著以色列監獄常見的灰色運動服，步行穿越以色列的拉蒙機場（Ramon Airport）。
以色列外交部告訴法新社，仍有138名「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）的參與者被以色列拘留。
一些船隊成員之前被以色列驅逐出境後抵達土耳其伊斯坦堡，他們4日表示自己承受暴力，「被當成動物一樣對待」。
以色列外交部今天在X平台發文表示，「參與這場公關噱頭的人，其法律權利獲得徹底維護，未來亦然」，「他們散播的謊言，是他們預先策劃的假新聞行動的一環」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言