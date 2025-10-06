以色列驅逐加薩援助船隊逾百參與者 含環保少女童貝里

中央社／ 耶路撒冷6日綜合外電報導
以軍數日前攔截加薩救援船隊，童貝里被拍到坐在地上。（路透）
以軍數日前攔截加薩救援船隊，童貝里被拍到坐在地上。（路透）

以色列政府宣布，今天再將加薩援助船隊171名參與者驅逐出境，當中包括瑞典「環保少女」童貝里（GretaThunberg）。

法新社報導，聯合國（UN）指出，經過兩年嚴重衝突，加薩走廊（Gaza Strip）已陷入饑荒。這支45艘船組成的援助船隊原本計劃突破以色列對加薩的封鎖，運送援助物資到當地。

以色列1日開始在國際海域攔截這些援助船，以國官員2日說，已阻止逾400人搭乘的船隻抵達加薩。

以色列外交部今天在社群平台X發文寫道，今天再將童貝里等171名「挑釁者」從以色列驅逐至希臘及斯洛伐克，被驅逐者包括希臘、義大利、法國、美國等數個國家的公民。

貼文所附照片顯示，童貝里與另外兩名女性穿著以色列監獄常見的灰色運動服，步行穿越以色列的拉蒙機場（Ramon Airport）。

以色列外交部告訴法新社，仍有138名「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）的參與者被以色列拘留。

一些船隊成員之前被以色列驅逐出境後抵達土耳其伊斯坦堡，他們4日表示自己承受暴力，「被當成動物一樣對待」。

以色列外交部今天在X平台發文表示，「參與這場公關噱頭的人，其法律權利獲得徹底維護，未來亦然」，「他們散播的謊言，是他們預先策劃的假新聞行動的一環」。

以色列 外交部 童貝里

