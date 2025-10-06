高市早苗人事布局 「日華懇」成員將被賦予要職

中央社／ 東京6日專電
高市早苗（中）4日當選自民黨新任總裁後，緊鑼密鼓展開人事布局。歐新社
高市早苗（中）4日當選自民黨新任總裁後，緊鑼密鼓展開人事布局。歐新社

日本自民黨新任總裁（黨主席）高市早苗4日就任，這幾天積極進行自民黨主管及未來內閣人事布局。對台灣極友好、由日本跨黨派國會議員組成的「日華議員懇談會」（日華懇）包括會長、正副幹事長、事務局長內定重要職位。

高市於4日自民黨總裁選舉勝出，成了自民黨創黨70年來首位女總裁，預計15日在臨時國會首相指名選舉時將被選為首相，成為日本首位女首相。她正積極布局人士，自民黨執行部的人事明天將決定。

綜合日媒報導，有關自民黨執行部的人事布局，副總裁由最高顧問麻生太郎擔任、幹事長由總務會長鈴木俊一、政調會長由前經濟安全保障大臣小林鷹之、總務會長由前女性活躍擔當大臣有村治子、選舉對策委員長由前國家公安委員長古屋圭司擔任。

自民黨最重要的4個黨務要職稱「黨四役」，亦即幹事長、政調會長、總務會長、選舉對策委員長。自民黨若是執政黨的話，總裁就是首相，負責施政，由黨四役掌管黨務，黨的第2號人物是幹事長，握有黨的實權。

這次內定「黨四役」的人選當中，鈴木俊一、有村治子隸屬於黨內目前唯一派閥「麻生派」（共有43名國會議員）。麻生要求高市任用鈴木俊一擔任幹事長。有村治子則是高市這次參選自民黨總裁選舉時的20名推薦人之一，是日華懇的副幹事長。

古屋圭司是高市這次參選自民黨總裁選舉時的20名推薦人之一，是日華懇會長。

此外，隸屬於自民黨內舊安倍派重量級眾議員、前自民黨政調會長萩生田光一內定自民黨幹事長代行（代理）。萩生田是日華懇的幹事長。

自民黨國會對策委員長（相當於黨鞭）由前經濟產業大臣梶山弘志擔任，自民黨廣報本部長（文宣部主任）由眾議員鈴木貴子接任，負責強化與自民黨支持團體關係的組織運動本部長由前總務大臣新藤義孝擔任。

高市可望15日在臨時國會的指名選舉時被選為首相，目前除了執政黨自民黨的執行部人事外，也積極布局新內閣人事。

目前傳出的內定名單為內閣官房長官由前防衛大臣木原稔擔任。木原稔是日華懇事務局長。

這次自民黨總裁選舉5名候選人，其中前幹事長、前外務大臣茂木敏充內定為外務大臣。此外，傳高市也有意延攬另兩名候選人農林水產大臣小泉進次郎、官房長官林芳正入閣。

