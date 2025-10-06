川普恭喜日本選出「首位女首相」 讚她智慧實力兼具
美國總統川普6日在自創社群媒體真實社群發文聲稱，日本剛選出「首位女首相」，她是備受敬重、富有智慧和實力的人物，這對出色的日本人民是極好消息，「恭喜大家」。
日本執政黨自民黨4日舉行總裁選舉，前經濟安保大臣高市早苗當選該黨第29代總裁，有望15日獲國會指名成為日本第一位女首相。
日本放送協會（NHK）日前引述日美相關人士報導，川普預定本月底訪日、28日視察美國海軍橫須賀基地。日美政府正磋商安排川普到南韓出席亞太經合會領袖會議前訪日，傾向安排川普27日在日本進行為期3天訪問，屆時可能舉行「川高會」。
