川普恭喜日本選出「首位女首相」 讚她智慧實力兼具

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普5日在白宮對媒體發言。法新社
美國總統川普5日在白宮對媒體發言。法新社

美國總統川普6日在自創社群媒體真實社群發文聲稱，日本剛選出「首位女首相」，她是備受敬重、富有智慧和實力的人物，這對出色的日本人民是極好消息，「恭喜大家」。

日本執政黨自民黨4日舉行總裁選舉，前經濟安保大臣高市早苗當選該黨第29代總裁，有望15日獲國會指名成為日本第一位女首相。

日本放送協會（NHK）日前引述日美相關人士報導，川普預定本月底訪日、28日視察美國海軍橫須賀基地。日美政府正磋商安排川普到南韓出席亞太經合會領袖會議前訪日，傾向安排川普27日在日本進行為期3天訪問，屆時可能舉行「川高會」。

日本 川普 社群媒體

延伸閱讀

川普宣布明年80大壽那天 白宮舉行終極格鬥賽事

川普多管道遊說和平獎 挪威官員戲稱將請病假避擾

衝突擴大… 川普改派加州國民兵駐波特蘭 另派兵駐芝

以哈停火談判不是川普的功勞 WSJ曝關鍵原因

相關新聞

諾貝爾醫學獎得主揭曉 美、日3學者共獲殊榮

今年諾貝爾醫學獎得主在瑞典時間6日上午約11時半（台灣時間同日下午5時半）後不久揭曉，由西雅圖系統生物研究所學者布倫科（...

北京拒與美軍事交流 美前副國務卿坎伯：美中危機等著發生

策略諮詢公司亞洲集團董事長、美國前副國務卿坎伯6日在美國「外交事務」雜誌刊文說，儘管美國軍事戰略家與規畫人員日益著重防備...

坂口志文等3人得諾貝爾醫學獎 日本連2年獲殊榮

2025諾貝爾醫學獎今天揭曉，日本大阪大學特任教授坂口志文與美國學者布朗柯（Mary E. Brunkow）和藍斯德爾（...

高市早苗人事布局 「日華懇」成員將被賦予要職

日本自民黨新任總裁（黨主席）高市早苗4日就任，這幾天積極進行自民黨主管及未來內閣人事布局。對台灣極友好、由日本跨黨派國會...

以色列驅逐加薩援助船隊逾百參與者 含環保少女童貝里

以色列政府宣布，今天再將加薩援助船隊171名參與者驅逐出境，當中包括瑞典「環保少女」童貝里（GretaThunberg）

加薩戰爭：以色列兩年來達到了什麼目的？

這無疑是以色列歷史上最黑暗的一天：2023年10月7日，來自加薩地帶的極端伊斯蘭組織哈瑪斯武裝分子以及其他恐怖主義民兵突破戒備森嚴的邊境設施，闖入以色列境內。他們殺害了1200多人，並將大約250人擄為人質帶回加薩。這場浩劫造成的心理創傷，至今仍彌漫在以色列社會中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。