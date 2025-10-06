瑞士大學強化學術安全人員審查 防中俄滲透

中央社／ 蘇黎世6日專電

蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zürich）2024年起系統性地審查碩士生、博士生與職員的背景，防止重要軍事技術外流。瑞士媒體披露，該校至今已審查的1250份資料中拒絕了80份，包括中國38份、伊朗13份、俄羅斯11份、巴基斯坦5份。

瑞士其他高等學府也跟進這項防滲透、防間諜的措施，洛桑聯邦理工學院（EPFL）近期也以「學術安全控管」為由拒絕了48份申請。巴塞爾大學與伯恩的大學也已開始採用類似的制度。

瑞士的科技獨立研發在歐陸戰爭的壓力下，已成為國家安全議題。技職路線的科技大學也投入軍方可使用的科學技術研發，如蘇黎世應用科技大學（ZHAW）目前受軍方委託，研發能夠早期偵測不明無人機的技術；該校並有多項機器人科技原創科技計畫，屬於機密研究。

自俄羅斯對烏克蘭開戰以來，瑞士高等學府就減少俄羅斯人的入學申請。根據國際情勢的變化，來自受美國與西方世界制裁國家的學生，若要參與敏感度高的科技與軍事研究，審核的嚴格度也提升。

目前審核的標準為申請者國籍與居住地是否屬於瑞士政府認為的高風險國家、過往學術或工作機構是否與服務軍方或與政府有關聯、獎學金來源是否來自受制裁國家或資金可疑、研究領域是否涉及軍事項目，如無人機、GPS導航或機器人等項目。

瑞士大學聯合會（Swissuniversities）目前正討論制定全國性標準，建立各大學學術知識管理與人員安全的防滲透審查。聯合會表示，瑞士的高等教育與研究系統應長期且深入建立審查管理制度。

