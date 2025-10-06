英政府否認導致中國間諜案撤告 指檢依前朝政策決定

中央社／ 倫敦6日綜合外電報導

英國政府今天表示，對於兩名男子被控為中國從事間諜活動的審判破局，政府並未涉入，強調是檢方依據前朝政府處理中國政策所使用措辭而作出的決定。

路透社報導，上個月，英國檢察官在審判即將展開前數週，出人意料地撤銷對這兩人的中國間諜指控。

這兩人分別是現年30歲、曾任國會智庫中國研究小組（China Research Group）主任的凱希（ChristopherCash），以及33歲的貝瑞（Christopher Berry）。他們2023年3月首次被捕，並於次年4月遭控向中國情報人員洩漏具有政治敏感性的資訊。兩人對所有指控皆予以否認。

檢方依據政府機密法（Official Secrets Act）提出指控。該法規定，向「敵國」傳遞任何可能有利於對方的文件屬於犯罪。

過去一週，英國多家媒體報導，政府為維持與北京的良好關係，拒絕在法庭上將中國稱為「敵國」，導致本案的指控基礎動搖。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）的發言人今天表示，前一任政府的政策是稱中國為「劃時代的挑戰」，但始終未明確將其定位為敵國。

發言人向媒體表示：「本案相關證據，依據的是前一任政府當時的政策立場。」

一直執政至2024年的保守黨（Conservative Party）與其他反對黨，指控施凱爾所屬的工黨（Labour Party）政府刻意讓審判破局，以避免激怒中國。

法律專家則指出，撤銷指控的決定可能還有其他考量，包括不願曝光英國情報人員的作業方式。

首相新聞秘書補充，2023年通過的「國家安全法」（National Security Act）未來將賦予檢方更大彈性，可在更多情境下對間諜嫌疑人提起訴訟。

英國 間諜 發言人

延伸閱讀

曼徹斯特猶太會堂遇恐攻 英國將加強猶太社群維安

加稅、醜聞、缺乏魅力 英首相支持度僅13%

英推數位身分證打擊非法移民 反對聯署一夜破百萬

被承認的無土之國：英、加、澳宣布承認巴勒斯坦國，以色列面臨建國後最大國際譴責

相關新聞

諾貝爾醫學獎得主揭曉 美、日3學者共獲殊榮

今年諾貝爾醫學獎得主在瑞典時間6日上午約11時半（台灣時間同日下午5時半）後不久揭曉，由西雅圖系統生物研究所學者布倫科（...

北京拒與美軍事交流 美前副國務卿坎伯：美中危機等著發生

策略諮詢公司亞洲集團董事長、美國前副國務卿坎伯6日在美國「外交事務」雜誌刊文說，儘管美國軍事戰略家與規畫人員日益著重防備...

坂口志文等3人得諾貝爾醫學獎 日本連2年獲殊榮

2025諾貝爾醫學獎今天揭曉，日本大阪大學特任教授坂口志文與美國學者布朗柯（Mary E. Brunkow）和藍斯德爾（...

高市早苗人事布局 「日華懇」成員將被賦予要職

日本自民黨新任總裁（黨主席）高市早苗4日就任，這幾天積極進行自民黨主管及未來內閣人事布局。對台灣極友好、由日本跨黨派國會...

以色列驅逐加薩援助船隊逾百參與者 含環保少女童貝里

以色列政府宣布，今天再將加薩援助船隊171名參與者驅逐出境，當中包括瑞典「環保少女」童貝里（GretaThunberg）

加薩戰爭：以色列兩年來達到了什麼目的？

這無疑是以色列歷史上最黑暗的一天：2023年10月7日，來自加薩地帶的極端伊斯蘭組織哈瑪斯武裝分子以及其他恐怖主義民兵突破戒備森嚴的邊境設施，闖入以色列境內。他們殺害了1200多人，並將大約250人擄為人質帶回加薩。這場浩劫造成的心理創傷，至今仍彌漫在以色列社會中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。