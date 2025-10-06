委內瑞拉：極端分子企圖在美國大使館安置爆裂物
委內瑞拉政府今天表示，當局發現一起由「極端分子」策劃的陰謀，他們企圖在美國駐委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）大使館安置爆裂物。
法新社報導，委內瑞拉國民議會議長羅德里格斯（Jorge Rodriguez）發表聲明指出，委國政府已警告美國，右翼極端分子正策劃一起「假旗行動」（意指偽裝身分、嫁禍他人以誤導外界的行動）。
委內瑞拉政府經常指控反對派策劃陰謀。自委內瑞拉與美國於2019年斷交後，美國大使館幾乎空無一人，僅有少數當地僱員。
羅德里格斯還表示：「我們已加強這處外交使館的安全措施。」
