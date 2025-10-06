委內瑞拉：極端分子企圖在美國大使館安置爆裂物

這無疑是以色列歷史上最黑暗的一天：2023年10月7日，來自加薩地帶的極端伊斯蘭組織哈瑪斯武裝分子以及其他恐怖主義民兵突破戒備森嚴的邊境設施，闖入以色列境內。他們殺害了1200多人，並將大約250人擄為人質帶回加薩。這場浩劫造成的心理創傷，至今仍彌漫在以色列社會中。

2025-10-06 22:46