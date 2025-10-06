史瓦帝尼：已接收10名美國遣返第三國公民

史瓦帝尼政府今天表示，已接收從美國遣返的10名第三國公民。這是史瓦帝尼繼7月接收首批5名遣返者後，再度接收由美國遣返的第三國公民。

史瓦帝尼矯正署發聲明表示，矯正署確認接收了來自美國的10名第三國公民。

根據矯正署聲明，這些人將被安置在矯正設施中，直到他們能被遣返至各自的母國。聲明中並說，他們目前健康狀況良好，正在進行安置程序。

美國政府方面暫未立即發表聲明。

美國總統川普致力於遣返數百萬名非法居留的移民，其政府也試圖透過將部分移民遣送至第三國的方式，加強這項驅逐行動。

根據史瓦帝尼昨晚聲明，史瓦帝尼10月將依照與美國川普政府達成的協議，接收11名來自美國的遣返者，但未說明他們的國籍。

史瓦帝尼尚未公開與川普政府簽署協議的具體內容。史瓦帝尼政府正面臨本地維權人士的訴訟挑戰，他們指控此協議違法。

今年首批被遣送至史瓦帝尼的5名移民分別來自越南、牙買加、寮國、古巴與葉門。其中一名來自牙買加的男子已在牙買加政府合作下被遣返回國；另有兩人預計近期遣返。