快訊

中職／投打個人獎全數底定 陳晨威終戰2安、0盜雙亞作收

史瓦帝尼：已接收10名美國遣返第三國公民

中央社／ 姆巴巴內6日綜合外電報導

史瓦帝尼政府今天表示，已接收從美國遣返的10名第三國公民。這是史瓦帝尼繼7月接收首批5名遣返者後，再度接收由美國遣返的第三國公民。

史瓦帝尼矯正署發聲明表示，矯正署確認接收了來自美國的10名第三國公民。

根據矯正署聲明，這些人將被安置在矯正設施中，直到他們能被遣返至各自的母國。聲明中並說，他們目前健康狀況良好，正在進行安置程序。

美國政府方面暫未立即發表聲明。

美國總統川普致力於遣返數百萬名非法居留的移民，其政府也試圖透過將部分移民遣送至第三國的方式，加強這項驅逐行動。

根據史瓦帝尼昨晚聲明，史瓦帝尼10月將依照與美國川普政府達成的協議，接收11名來自美國的遣返者，但未說明他們的國籍。

史瓦帝尼尚未公開與川普政府簽署協議的具體內容。史瓦帝尼政府正面臨本地維權人士的訴訟挑戰，他們指控此協議違法。

今年首批被遣送至史瓦帝尼的5名移民分別來自越南、牙買加、寮國、古巴與葉門。其中一名來自牙買加的男子已在牙買加政府合作下被遣返回國；另有兩人預計近期遣返。

史瓦帝尼 美國 三國

延伸閱讀

川普宣布明年80大壽那天 白宮舉行終極格鬥賽事

川普多管道遊說和平獎 挪威官員戲稱將請病假避擾

衝突擴大… 川普改派加州國民兵駐波特蘭 另派兵駐芝

以哈談判進行中 川普稱「進展順利」 魯比歐籲以軍停止轟炸

相關新聞

諾貝爾醫學獎得主揭曉 美、日3學者共獲殊榮

今年諾貝爾醫學獎得主在瑞典時間6日上午約11時半（台灣時間同日下午5時半）後不久揭曉，由西雅圖系統生物研究所學者布倫科（...

北京拒與美軍事交流 美前副國務卿坎伯：美中危機等著發生

策略諮詢公司亞洲集團董事長、美國前副國務卿坎伯6日在美國「外交事務」雜誌刊文說，儘管美國軍事戰略家與規畫人員日益著重防備...

坂口志文等3人得諾貝爾醫學獎 日本連2年獲殊榮

2025諾貝爾醫學獎今天揭曉，日本大阪大學特任教授坂口志文與美國學者布朗柯（Mary E. Brunkow）和藍斯德爾（...

2025諾貝爾醫學獎揭曉 3學者研究人體免疫系統獲表彰

美國學者布朗柯和藍斯德爾以及日本免疫學家坂口志文今天獲頒2025年諾貝爾醫學獎，以表彰他們在周邊免疫耐受性（periph...

中國學者齊唱衰高市早苗：任期不會長 1年很難說

高市早苗2日當選日本自民黨總裁，可望出任日本首相，中國學界卻流露出一股看衰她執政的情緒。3名中國學者在受訪時齊聲認為，高...

歐盟：聯大2758號決議未提台灣 兩岸應適當溝通

中國長期將1971年的聯合國大會2758號決議作為宣稱台灣屬於中華人民共和國的依據之一。歐洲聯盟（EU）發言人指出，決議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。