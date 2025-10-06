快訊

中職／投打個人獎全數底定 陳晨威終戰2安、0盜雙亞作收

聽新聞
0:00 / 0:00

諾貝爾醫學獎日籍得主克服學界逆風 與醫師妻子攜手研究30年

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本大阪大學特任教授坂口志文與美國學者共享2025諾貝爾醫學獎殊榮。美聯社
日本大阪大學特任教授坂口志文與美國學者共享2025諾貝爾醫學獎殊榮。美聯社

日本大阪大學特任教授坂口志文與美國學者共享2025諾貝爾醫學獎殊榮，74歲的坂口發現了抑制過多免疫反應的「抑制性T細胞」。產經新聞報導，這項打破免疫學常識的偉大發現，源自一對醫師夫妻的攜手努力，他的妻子坂口教子30年來相互扶持，至今仍在同一研究室一起從事研究。

產經報導，1977年坂口在愛知縣癌症中心研究所開始研究免疫學，暑假研究室舉辦參觀活動，還是名古屋市立大醫學系學生的教子來參觀，兩人因而結緣。

教子對坂口的第一印象是「看起來很認真」，衣著與髮型都很樸素，但在研究時眼神發光，與其他醫師截然不同。她回憶，那時覺得，原來有人能這麼渴望追求真理，非常新鮮。1990年教子隨丈夫一同赴美，坂口後來以「抑制性T細胞」的研究獲獎，許多相關論文教子都列共同作者。

當時學術界主流認為「抑制免疫反應的細胞不存在」，研究抑制性T細胞宛如逆風，研究團隊人數也極少。坂口表示：「幾乎就是我和內人兩個人在做。她負責照顧實驗動物與分析細胞，幫了極大的忙。」言談中滿是感謝。教子也回憶道：「我們始終相信自己做的是正確的事，這種信念從未動搖。」

回到日本後，兩人持續共同研究。2015年發表在世界頂尖科學期刊《自然》的論文中，教子為第一作者，正式躋身國際一流研究者之列。不過她謙虛地說：「還差得遠呢。」

目前她在坂口創立的生技新創公司內，致力於使用抑制性T細胞的細胞療法。如今坂口研究室已擴張為約30人的大團隊。性格開朗的教子，被學生喚作「實驗室媽媽」。

醫師 醫學 日本

延伸閱讀

諾貝爾醫學獎美日3學者獲獎 國內學者：為免疫學研究領域開啟大門

2025諾貝爾醫學獎揭曉 3學者研究人體免疫系統獲表彰

諾貝爾醫學獎得主揭曉 美、日3學者共獲殊榮

蘋果醋助減重？熱門研究論文出包撤稿 營養學家反警告「務必清水漱口」

相關新聞

諾貝爾醫學獎得主揭曉 美、日3學者共獲殊榮

今年諾貝爾醫學獎得主在瑞典時間6日上午約11時半（台灣時間同日下午5時半）後不久揭曉，由西雅圖系統生物研究所學者布倫科（...

北京拒與美軍事交流 美前副國務卿坎伯：美中危機等著發生

策略諮詢公司亞洲集團董事長、美國前副國務卿坎伯6日在美國「外交事務」雜誌刊文說，儘管美國軍事戰略家與規畫人員日益著重防備...

坂口志文等3人得諾貝爾醫學獎 日本連2年獲殊榮

2025諾貝爾醫學獎今天揭曉，日本大阪大學特任教授坂口志文與美國學者布朗柯（Mary E. Brunkow）和藍斯德爾（...

坂口志文奪諾貝爾醫學獎 石破茂致電聊戰勝癌症

2025年諾貝爾醫學獎今天揭曉，大阪大學免疫學家坂口志文等美日3學者獲獎，日本首相石破茂致電祝賀坂口，還追問人類未來是否...

諾貝爾醫學獎日籍得主克服學界逆風 與醫師妻子攜手研究30年

日本大阪大學特任教授坂口志文與美國學者共享2025諾貝爾醫學獎殊榮，74歲的坂口發現了抑制過多免疫反應的「抑制性T細胞」...

2025諾貝爾醫學獎揭曉 3學者研究人體免疫系統獲表彰

美國學者布朗柯和藍斯德爾以及日本免疫學家坂口志文今天獲頒2025年諾貝爾醫學獎，以表彰他們在周邊免疫耐受性（periph...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。