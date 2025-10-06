諾貝爾醫學獎日籍得主克服學界逆風 與醫師妻子攜手研究30年

日本大阪大學特任教授坂口志文與美國學者共享2025諾貝爾醫學獎殊榮，74歲的坂口發現了抑制過多免疫反應的「抑制性T細胞」。產經新聞報導，這項打破免疫學常識的偉大發現，源自一對醫師夫妻的攜手努力，他的妻子坂口教子30年來相互扶持，至今仍在同一研究室一起從事研究。

產經報導，1977年坂口在愛知縣癌症中心研究所開始研究免疫學，暑假研究室舉辦參觀活動，還是名古屋市立大醫學系學生的教子來參觀，兩人因而結緣。

教子對坂口的第一印象是「看起來很認真」，衣著與髮型都很樸素，但在研究時眼神發光，與其他醫師截然不同。她回憶，那時覺得，原來有人能這麼渴望追求真理，非常新鮮。1990年教子隨丈夫一同赴美，坂口後來以「抑制性T細胞」的研究獲獎，許多相關論文教子都列共同作者。

當時學術界主流認為「抑制免疫反應的細胞不存在」，研究抑制性T細胞宛如逆風，研究團隊人數也極少。坂口表示：「幾乎就是我和內人兩個人在做。她負責照顧實驗動物與分析細胞，幫了極大的忙。」言談中滿是感謝。教子也回憶道：「我們始終相信自己做的是正確的事，這種信念從未動搖。」

回到日本後，兩人持續共同研究。2015年發表在世界頂尖科學期刊《自然》的論文中，教子為第一作者，正式躋身國際一流研究者之列。不過她謙虛地說：「還差得遠呢。」

目前她在坂口創立的生技新創公司內，致力於使用抑制性T細胞的細胞療法。如今坂口研究室已擴張為約30人的大團隊。性格開朗的教子，被學生喚作「實驗室媽媽」。