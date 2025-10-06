坂口志文奪諾貝爾醫學獎 石破茂致電聊戰勝癌症

2025年諾貝爾醫學獎今天揭曉，大阪大學免疫學家坂口志文等美日3學者獲獎，日本首相石破茂致電祝賀坂口，還追問人類未來是否能靠自身免疫力戰勝癌症，坂口志文說，科學每天都在進步，總有一天癌症將不再是令人畏懼的疾病。

坂口志文與美國學者布朗柯（Mary E. Brunkow）和藍斯德爾（Fred Ramsdell）共同獲獎，表彰他們發現能抑制體內過度免疫反應的淋巴球「調節性T細胞」（Regulatory T cells）。

74歲的坂口志文晚間8時（台北時間7時）於大阪大學召開記者會。他解釋，他從事的是關於「如何調控免疫反應」的相關研究，目前像是感染、疫苗這些議題，在社會上都引起相當多關注。免疫反應的關鍵，一方面是「如何增強免疫反應」，另一方面則是「如何抑制多餘、過度或異常的免疫反應」，兩者都非常重要。

他表示，他一直以來的研究焦點就是如何有效地調控免疫反應、抑制過度反應。假如免疫反應對自身發生作用，就會出現像是類風濕性關節炎，或是第一型糖尿病等「自體免疫疾病」。研究如何抑制這些異常反應，就能幫助開發治療方法，避免疾病的發生。

應用在器官移植上，他指出，最大的挑戰在於「排斥反應」。如果能讓免疫系統把來自他人的移植器官視為「自己的」，移植就能更加穩定、安全。這方面，免疫抑制非常關鍵，而「調節性T細胞」在抑制免疫反應上扮演了重要角色。

他表示，希望藉由這次的獲獎契機，讓這個研究領域持續發展，更加深入，並進一步應用於臨床治療。

記者會中，坂口接到首相石破茂等多名政府官員的恭賀電話，他也對石破茂簡單解釋研究內容與應用範圍。

他表示，「調節性T細胞」功能是抑制自身的免疫反應，也就是防止身體攻擊自己，但也會抑制對於癌細胞的免疫反應。如果能從癌組織中去除這些抑制性淋巴球，免疫系統對癌症的攻擊力就會增強。目前癌症免疫療法雖然已有一定療效，但成功率大概只有20%至30%，未來研究目標是提高比率，讓5成以上的癌症都能靠免疫治癒。

石破茂追問：「也就是說，人類未來能靠自身免疫力戰勝癌症？這種時代何時會到來呢？」

坂口表示，如果能讓免疫系統對自身產生的異常細胞，也就是癌細胞發動反應，將會是最理想的治療方式。或許還要20年才能達到那一步，雖然不知道自己那時候是否還在世，不過科學每天都在進步，相信總有一天，癌症將不再是令人畏懼的疾病。

坂口長年研究保護身體免於疾病侵害的免疫系統，特別是負責攻擊入侵病原體等異物的「T細胞」。他發現，在正常的T細胞中，存在著能抑制過度攻擊反應、維持免疫平衡的細胞。1995年，他成功辨識出可區分這類細胞的特徵分子「CD25」，並發表相關成果。在證實其存在後，於2000年正式命名為「調節性T細胞」。

日本繼去年獲得諾貝爾和平獎的「日本原水爆被害者團體協議會」（簡稱被團協）之後，連續第2年出現諾貝爾獎得主，迄今諾貝爾獎得主已達30位（含團體）。在醫學獎方面，這是自2018年京都大學特別教授本庶佑以來，日本時隔7年再次有人獲獎。