坂口志文等3人得諾貝爾醫學獎 日本連2年獲殊榮

2025諾貝爾醫學獎今天揭曉，日本大阪大學特任教授坂口志文與美國學者布朗柯（Mary E. Brunkow）和藍斯德爾（FredRamsdell）共享殊榮，表彰他們在免疫系統的發現，這也是連續2年日本人或團體獲諾貝爾獎。

日媒報導，坂口發現了抑制過多免疫反應的「抑制性T細胞」，這是一種T細胞的亞群，能調節免疫系統，維持免疫耐受，並防止自體免疫疾病。

坂口今天傍晚在得知獲得諾貝爾醫學獎後，踏出研究室時說「倍感榮譽」。晚上8時（台灣時間7時）召開記者會說明。

坂口生於日本滋賀縣長濱市，現年74歲。他於1976年畢業於京都大學醫學系，之後前往美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）深造，攻讀免疫研究。

後來他回到京都大學任教，曾任「京都大學再生醫科學研究所」所長，目前是「大阪大學免疫學前沿研究中心」（Immunology Frontier Research Center:IFReC）特任教授。

坂口致力於研究分析理應守護身體的免疫功能卻攻擊身體、引發疾病的機制，1995年發現了抑制過多免疫反應淋巴球的一種「抑制性T細胞」。

他進一步發現，減少「抑制性T細胞」活動功能的話，有助於增強對癌細胞的免疫。相反地，如果增加「抑制性T細胞」，使這種細胞活動功能活絡的話，具有抑制器官移植時會伴隨而來的排斥反應效果。

坂口的研究成果被期待運用於免疫疾病的治療或預防。

坂口於2015年獲得加拿大的國際醫學獎「蓋爾德納國際獎」（Canada Gairdner InternationalAward），2017年榮獲瑞典皇家科學院的克拉福德獎（The Crafoord Prize），此獎被視為幾乎與諾貝爾獎齊名的世界性科學大獎。另外，2020年還榮獲德國權威生物醫學獎「羅伯柯霍獎」（德語Robert-Koch-Preis）。

坂口2019年獲頒日本政府的「文化勳章」，此獎表彰在科學技術、藝術等文化領域有卓越功績者，由日皇在皇宮直接頒贈勳章。

坂口獲2025年諾貝爾醫學獎，是繼去年日本原水爆被害者團體協議會（簡稱被團協）獲得諾貝爾和平獎之後，連續2年日本人或團體獲諾貝爾獎。

如果以日本個人獲諾貝爾獎統計，包括取得美國籍的日本人在內，坂口是繼4年前榮獲物理學獎的真鍋淑郎以來，日本第29人。如果是諾貝爾醫學獎的話，是繼7年前的本庶佑以來，日本第6人。