2025諾貝爾醫學獎揭曉 3學者研究人體免疫系統獲表彰

中央社／ 斯德哥爾摩6日綜合外電報導
諾貝爾醫學獎由西雅圖系統生物研究所學者布倫科（Mary E. Brunkow）、任職美國Sonoma Biotherapeutics的藍斯德爾（Fred Ramsdell）、大阪大學學者坂口志文（Shimon Sakaguchi）共獲得該殊榮，以表彰其對外周免疫耐受的相關發現。（圖／取材自諾貝爾獎臉書）
美國學者布朗柯和藍斯德爾以及日本免疫學家坂口志文今天獲頒2025年諾貝爾醫學獎，以表彰他們在周邊免疫耐受性（peripheral immune tolerance）方面的發現。

諾貝爾醫學獎頒獎機構說明，布朗柯（Mary E.Brunkow）、藍斯德爾（Fred Ramsdell）和坂口志文獲此殊榮，是因為他們在周邊免疫耐受機制具有開創性發現，這種機制能防止免疫系統傷害人體。

這3位得主發現免疫系統的「守衛」調節性T細胞（Regulatory T cells），為這個新的研究領域奠定基礎。他們的發現也促進多項具潛力的醫學治療方式發展，目前已有部分在進行臨床試驗。

外界期盼，這將能治療或治癒自體免疫疾病、提高癌症治療成效，並在幹細胞移植後預防嚴重併發症出現，有望讓移植手術效果更為成功。

布朗柯是美國西雅圖系統生物研究所（Institute forSystems Biology）的高階專案經理，藍斯德爾在美國舊金山臨床階段生物科技公司Sonoma Biotherapeutics擔任科學顧問，坂口志文則是日本大阪大學免疫學前沿研究中心的特任教授。

