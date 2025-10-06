斐濟媒體刊登駐斐濟代表投書 強調台灣不屬於中國

快訊

中央社／ 雪梨6日專電

南太平洋島國斐濟第一大報「斐濟時報」（The Fiji Times）4日刊登台灣駐斐濟代表周進發投書，內文根據史實強調台灣並非「自古以來」屬於中國，並且援引國際法指出中國針對台灣地位的說法，是缺乏法律基礎。

周進發指出，「斐濟時報」近日刊登中國駐斐濟大使館廣告，標題為「為何台灣是中國自古以來不可分割的一部分？」（Explainer：Why Is Taiwan anInalienable Part of China?）。對此，周進發向「斐濟時報」意見版投書，標題為「台灣不是中國的一部分：歷史與國際法均證明北京主張站不住腳」（Taiwan isnot part of China：History and law disprove Beijing’sclaim）。

他提到，中國長期透過政治宣傳塑造「台灣自古屬中國」的錯誤印象，但這種說法其實違背歷史事實與國際法。任何未經台灣人民同意、試圖以武力或歷史修正主義改變現狀的行為，都違反「聯合國憲章」及國際基本準則。

他在文中列舉歷史事實，說明台灣並非「自古以來」屬於中國，並說在任何中國王朝宣稱統治之前，台灣長期由南島語族原住民族居住，清朝直到1683年才納入台灣，並於1895年「馬關條約」中將台灣「永久割讓」予日本；故並不存在所謂「千年中國主權」的歷史脈絡。

周進發指出，中華人民共和國從未治理台灣；自1949年以來，台灣始終由中華民國政府治理，擁有自己的憲法、軍隊、民主選舉與完整行政體系，符合事實上的主權國家標準。

周進發又援引國際法，指中國針對台灣地位的說法缺乏法律基礎，聯合國2758號決議不等於台灣歸屬，1971年聯大僅處理「中國代表權」問題，並未處理台灣主權，更未授權北京「統一台灣」。

周進發表示，根據「蒙特維多公約」（MontevideoConvention），人口、領土、政府及對外能力才是國家要件；台灣在全球貿易、外交及國際經貿組織中活躍，具備完整主權實體條件。包括美國、歐盟在內多數國家採取「一中政策」，僅承認北京的立場存在，但不承認中共對台灣的主權，並明確反對以武力改變現狀。

他強調，台灣早已不是「內戰遺留問題」，自1996年起，台灣人民以民主投票方式選出總統，台灣的合法性源於2300萬人民的自主選擇，已成為成熟的民主國家。

他並呼籲國際社會共同捍衛以和平方式解決爭端、尊重人民自主選擇的普世價值，拒絕歷史修正主義與威脅手段。

斐濟 主權 國際法

